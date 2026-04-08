Crepe Match jää pois Helsinki-Ajosta – tässä syy

Kolmen vuoden takaisen Derby-voittajan Crepe Matchin seitsemänvuotiskauden piti käynnistyä lauantaina Vermossa ajettavasta Helsinki-Ajosta. Keskiviikkoiltapäivänä Harri Koivusen valmennettava jäi kuitenkin lähdöstä pois.”Pieni kolhu tuli jalkaan ja jalka on nyt vähän paksuna”, Olli Koivunen harmittelee vieraillessaan Hevosurheilun Raviparlamentissa.”Talvikausi on mennyt muuten hyvin, mutta nyt tuli pientä takapakkia”, Koivunen sanoo.Pääsiäisen arkipyhien vuoksi Raviparlamentti ilmestyy tällä viikolla tilaajien katseltavaksi torstaiaamuna kello 10. Lähetyksessä kuullaan Olli Koivusen lisäksi Marko Lähteenmäkeä ja Jukka-Pekka Kauhasta..Hevosurheilu ja Raviparlamentti ilmestyvät torstaina 9.4.