Crepe Match on nyt ruuna – ”Yritetään jatkaa uraa vielä, kun kaikki murheet paranevat”

Harri Koivusen tallin tähtihevonen Crepe Match ei ole kilpaillut tänä vuonna vielä lainkaan. Vuoden 2023 Derby-voittajan oli määrä aloittaa kausi puolitoista kuukautta sitten Helsinki-Ajosta, mutta se joutui jäämään pois. Myöhemmin syyksi tarkentui hankosidevamma, jonka vuoksi kesän kisat Suur-Hollola-Ajo mukaan lukien menevät siltä ohi.Crepe Matchin tiimoilta kuuluu muitakin uutisia. Se on nimittäin ruunattu puolitoista viikkoa sitten, vaikka vasta helmikuussa hevonen kantakirjattiin."Crepe Match ruunattiin terveydellisistä syistä. Yritetään jatkaa uraa vielä, kun kaikki murheet paranevat", yhdessä Heikki Salakarin kanssa hevosen omistava Harri Koivunen sanoo.Crepe Match on tienannut urallaan jo 319 929 euroa, vaikka takana on vasta 37 starttia. Voittoja on kertynyt 11 ja muita totosijoja 12. Lukemat varmasti kaunistuvat vielä, kun se pääsee takaisin radoille. Siihen on kuitenkin vielä matkaa."Nämä (loukkaantumiset) ovat aina ikäviä juttuja. Harvoin niistä mitään positiivista tulee, enemmän tämäkin toipuminen on lähtenyt mollivoittoisesti liikkeelle", Koivunen huokaa. "Elämme vielä kovassa uskossa, että tulemme palaamaan kilparadoilla, mutta koska, sitä ei tiedä."Harmeista huolimatta valmentajan on suunnattava katse eteenpäin. Hän onkin juuri palannut katsastamasta mahdollisia tulevia Derby-voittajia Kallelan oriasemalta. Vielä kauppoja ei kuitenkaan syntynyt."Nyt on varsat nähty ja ruvetaan puntaroimaan", Koivunen summaa.