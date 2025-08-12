Crepe Match
Crepe Match ja Olli Koivunen.Kuva: Anu Leppänen
Crepe Matchin laukkaan selvä syy – ”Olisi tämä voinut tapahtua vähän lähempänä kotoa”

Crepe Matchin ja Olli Koivusen kilpailu Jämtlands Stora Prisissä Östersundissa lauantaina päättyi lähtölaukkaan.
