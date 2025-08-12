Crepe Matchin laukkaan selvä syy – ”Olisi tämä voinut tapahtua vähän lähempänä kotoa”

Derbyvoittaja Crepe Match on tiedetty ravivarmaksi kilpailijaksi. Se on urallaan laukannut vain kaksi kertaa, avausstartissa Turussa helmikuussa 2022 ja viime vuoden St Legerin finaalissa, joka ajettiin marraskuussa Teivossa.”Ikävä juttu tapahtui. Crepe Match painoi tosi paljon päälle, ja 50 metriä ennen lähtölinjaa vasemman puolen silmälappu putosi alas. Hevonen löi yhteen sen jälkeen ja laukkasi. Tarkastin niin etukäteen ja myös jälkikäteen, että kaikki oli tiukasti kiinni, mutta joskus vain näin tapahtuu. Eli Suomeksi siististi sanottuna meillä oli huonoa tuuria, mutta toisaalta olisi se huono tuuri voinut käydä vähän lähempänä kotoa. Mutta tämä ei ollut ensimmäinen, eikä varmasti viimeinen kerta, kun pitkälle reissulle lähdetään ja näin käy”, Olli Koivunen selvitti.”Teivaisen Antti kertoi minulle, miten voi käydä pitkällä reissulla. Hän meni kerran ajamaan Uuteen Seelantiin, ja hevonen hylättiin pitkästä laukasta jo ennen auton irtoamista, ei muuta kuin takaisin kotiin, Teivainen selvitti. Onneksi Östersund on paljon lähempänä kuin Uusi-Seelanti.””Kaikki meni muuten hyvin, Crepe reissasi hyvin. Ja ihmiset reissasivat hyvin. Östersundin ravirataa pitää kiittää. Ohjastin ajajakilpailussa perjantaina, ja siellä kaikki järjestelyt oli hoidettu todella hienosti. Reissu oli muuten oikein mukava, mutta harmi, sitten tuli tuo laukka.”Olli Koivunen ajoi lauantaina myös molemmissa 4-vuotiaiden kylmäveristen Derbyfinaaleissa, Tammaderbyssä Mynta V.S:llä ja Derbyssä Trollbalderilla.”Derbyhevoset eivät olleet kovimpia suosikkeja. Jörgen Westholmin Mynta V.S. Tammaderbyssä lakkasi ravaamasta lopussa. Westholm sanoi, että se teki vähän samaa jo karsinnassa, mutta vikaa ei ole löydetty. Se tuntui ihan potentiaaliselta hevoselta, ja vanhempana siitä voi tulla ihan hyvä. Jan-Olov Perssonin Trollbalder ei riittänyt Derbyssä. Silläkin meni viimeisellä takasuoralla häntäremmi poikki. Tosi se ei olisi mitään ihmeellistä saanut, vaikka varusteet olisivat pysyneet kunnossa. Eli lauantaina kaikki meni pieleen”..Olli Koivunen ajaa kolmessa suurkilpailussa lauantaina – ”Puhelu tuli Manhattanilta”