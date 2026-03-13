Damon Hill Treb jäi keskiviikkona juostun startin jälkeen Vermoon – "Ensio kysyi, haluanko ottaa sen treeniin itselleni"

Harri Koivusella noin puolentoista vuoden ajan valmentautunut Damon Hill Treb jäi keskiviikkona juostun startin jälkeen Vermoon Ensio Mäntylän vuokraamaan talliin ja Jerry Rauoksen valmennukseen. Mäntylä omistaa 7-vuotiaan Italiassa syntyneen ruunan.”Ensio kysyi, haluanko ottaa sen treeniin itselleni. Viikonloppuna on tarkoitus valjastaa hevonen ensimmäistä kertaa”, Rauos suunnittelee.Keskiviikkona Damon Hill Treb sijoittui lähdössään kymmenenneksi. Koko uralla ruunalla on 81 starttia, joista kymmenen on päättynyt voittoon. 10,5-aikaisen Damon Hill Trebin voittosumma on vajaat 48 000 euroa.”Tuskin kauaa menee, kunnes hevonen juoksee meiltä käsin jo kilpaa”, Rauos sanoo.