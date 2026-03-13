Damon Hill Treb, Henna Halme
Damon Hill Treb on voittanut Suomessa neljästi.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Damon Hill Treb jäi keskiviikkona juostun startin jälkeen Vermoon – "Ensio kysyi, haluanko ottaa sen treeniin itselleni"

Aloitus uusista käsistä tapahtunee lähiviikkoina.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Damon Hill Treb
Jerry Rauos

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi