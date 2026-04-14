Daniel Redén tuo Finlandia-Ajoon Keep Askingin
Viides Finlandia-Ajoon kutsuttu hevonen on Daniel Redénin tallissa valmentautuva jenkkiori Keep Asking. Stall Zetin omistama Keep Asking on nähty kerran aiemmin Suomessa, kun se voitti viime kesänä Mikkelissä Eugen Pylvänäisen muistoajon.
"Keep Asking on meistä potentiaalinen Elitloppet-hevonen. Lähtöradasta riippuen suoran paikan lunastaminen Finlandiasta on meistä ihan realismia", Redénin tallin manageri Anders Malmrot kertoo Vermon julkaisemassa tiedotteessa.
"Keep Asking on tekniikaltaan ilmiömäinen ravuri, jolla on mahtava asenne. Tavoitteet ja toiveet ovat viisivuotiaalla todella korkealla. Näillä näkymin ori starttaa varmaankin seuraavan kerran vasta Vermossa."
Oriin kilpailukausi käynnistyi huhtikuun alussa Färjestadissa, jolloin voitto irtosi 1640 metrin ryhmäajosta ajalla 10,2.
"Olimme todella tyytyväisiä Keep Askingiin. Oli oikeastaan uskomatonta, että ori oli niin herkkä kovan talvitreenin jälkeen ja pystyi pitämään keulapaikan Färjestadissa", Anders Malmrot kehuu.
Lähde: Vermon tiedote
Finlandia-Ajoon kutsutut hevoset
Combat Fighter
High On Pepper
Massimo Hoist
Diva Ek
Keep Asking