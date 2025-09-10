Stall Zet myy kilpahevosia – Ojanperä osti neljä

Holcombe Zet laukkasi Kymi GP:ssä, mutta muuten Daley Lovinin 5-vuotias poika on tehnyt hienoa jälkeä. Sen voittosumma on 2,4 miljoonaa kruunua ja ennätys 09,5a. Tämä vuosi alkoi voitolla 5-vuotiaiden Prins Carl Philips Jubileumspokalenissa.Greensboro Zet, Fat Rabbit ja Inaki Zet tulevat myös Pihtiputaalle. Greensboro Zet on 6-vuotias Father Patrickin poika, jonka voittosumma on miljoona kruunua. Se kilpaili viimeksi Bollnäsissa heinäkuussa ja sijoittui kakkoseksi ajalla 11,7a/2140 metriä. Fat Rabbit on miljoona kruunua juossut Bold Eaglen 7-vuotias poika. Inaki Zet on 4-vuotias Propulsionin poika. Se juoksi elokuun lopulla ja oli kuudes Derby-karsinnassa.”Sunnuntai-iltana tätä kauppaa väännettiin ja katsottiin välillä Derby-raveja. Santun kanssa tätä tehtiin, ja Redéniin oltiin tiiviisti yhteydessä. Erilaisia vaihtoehtoja käytiin läpi, mutta lopulta päädyttiin näihin neljään hevoseen. Kauppa on tosi iso. Kimppoja on tulossa hevosten ympärille, yksi kimppa on jo täynnä, hyvin on porukkaa tulossa mukaan”, Ojanperä kertoi.”Inaki Zetiä yritettiin ostaa jo jokin aika sitten. Se on tosi mielenkiintoinen hevonen. Toki myös Holcombe Zet, harvoin on tämän luokan hevosta myynnissä. Myös Greensboro Zet ja Fat Rabbit ovat oikein hyviä kilpahevosia Suomeen. Hevoset tulevat Pihtiputaalle viikonlopun aikana.”Stall Zetin sivuilla on myynnissä muitakin menestyneitä kilpahevosia. Joukosta erottuu kolme. Observe’em on tällä kaudella voittanut kolme lähtöä ja juoksee perjantaina Solvallassa. Versace Facen voittosumma on 2,3 miljoonaa kruunua. Pitkien matkojen erikoishevonen on nähty myös Suomessa, viime vuonna Seinäjoella ja 2022 Vermossa, jossa se voitti Finlandia-päivän Voimaliigan. Never Mind’em on myös myynnissä. Propulsionin 6-vuotias poika on voittanut uransa 31 startista 10.”Hyvistä hevosista on pakko luopua, sillä talliin on tulossa lähikuukausina 30-40 kaksivuotiasta valmennukseen, ja niille on löydyttävä tallipaikat”, Stall Zetin Anders Malmrot selvitti.Antti Ojanperän hevoskaupoista uutisoivat Pohjoismaissa ensimmäisinä MT Ravinetti, Travronden ja Sulkysport.