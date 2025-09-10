Antti Ojanperä osti hevosia
Holcombe Zet Kouvolassa.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Stall Zet myy kilpahevosia – Ojanperä osti neljä

Daniel Redénin Stall Zet myi Antti Ojanperälle neljä kilpahevosta, joista Holcombe Zet nähtiin Kymi Grand Prixissä kesäkuussa.
Julkaistu
Holcombe Zet
Antti Ojanperä
Daniel Redén

