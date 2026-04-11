Daniel Wäjerstenin tallin Kuiper mukaan Seinäjoki Raceen
Seinäjoki Racen osanottajalista täydentyy ruotsalaisvalmentaja Daniel Wäjerstenin tallin Kuiperilla.
Kuiper oli yksi Vincennesin talvimeetingin ruotsalaismenestyjistä. Se voitti joulukuussa ajalla 10,9 ja saavutti myös muita palkintosijoja. Kausi jatkui Ruotsissa viime keskiviikkona kakkossijalla The Onion -lähdössä Don Fanucci Zetin jälkeen lyhyen matkan noteerauksella 11,2a.
Stall Courantin omistama 6-vuotias ori on ollut urallaan sekä menestynyt että epäonninen. Karsintavoitot on vyöllä Derbystä, Breeders Crownista ja Sprintermästarenista.
"Kuiper on mielenkiintoinen kortti Seinäjoki Raceen, annettavaa on paljon", Seinäjoen Ravikeskuksen toiminnanjohtaja Jyri Saranpää viestittää.
2100 metrin ryhmäajona ajettavan Seinäjoki Racen palkintoskaala on 50 000 – 25 000 – 15 000 – 7000 – 3000 euroa.