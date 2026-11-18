Derbyvoittaja Dusktodawn Boogien esikoisvarsan Guccin (Father Patrick) 2-vuotiskauteen kohdistui suuria odotuksia, mutta toistaiseksi se käsittää vasta yhden startin. St Michel Juniorissa tamma sijoittui viidenneksi..”Kaikki meni Mikkeliin asti hyvin, mutta sitten tuli kasvuongelmia ja jouduin rauhoittamaan tilanteen. Nyt kaikki on taas hyvin, ja tarkoituksena on ajaa sillä (28.11.) Kasvattajakruunu Killerillä”, Kenneth Danielsen suunnittelee..Talvea vasten hänen valmennettavansa ovat hieman vähentyneet, mutta Danielsenin mukaan siihen ei liity mitään draamaa..”Kun päivät lyhenee, on hyvä olla vähän vähemmän hevosia. Vieraita työntekijöitä meillä ei ole”, hän perustelee..Sherwood Stablen hevosista Hot Package muutti Kasvattajakruunun jälkeen Hanna Lepistön talliin ja Hot Tequila vähän aikaisemmin Tapio Perttuselle..”Omistaja halusi kokeilla Hot Packagella toista valmentajaa, ja se sopi minulle hyvin. Hot Tequilalle suosittelin itse kokeilemaan toista treenaria, koska se ei antanut kaikkea itsestään ulos.”.Hot Package voitti keväällä Uudenmaan Upeimman ja sijoittui vielä kesäkuussa kahdesti toiseksi 4-vuotiaiden tammojen avoimissa lähdöissä, mutta sen jälkeen menestys jäi numeroiden valossa vaisuksi..”Se sai lyhyessä ajassa paljon rahaa ja joutui koviin lähtöihin, ja lähtöratojen kanssa oli huonoa tuuria. Kasvattajakruunun välierissä Seinäjoella rata ei sopinut sille, ja finaaliin Killerille tuli siksi huono paikka, mutta Hot Package teki siinä tosi hyvän juoksun”. Danielsen kehuu..”Hot Package on hieno hevonen ja pärjää varmasti jatkossakin. Olen kiitollinen, että sain tehdä niin hienon hevosen kanssa töitä ja iloinen, että sain antaa sen pois huippukunnossa.”.Omistaja Jukka Saastamoisen kanssa yhteistyö jatkunee, kunhan tammoja taas syntyy..”Jo nyt hän tarjosi lähteneiden tilalle kahta oria. En kuitenkaan ottanut niitä, sillä kun suurin osa tallin hevosista on tammoja, elämä on helpompaa ilman oreja.”