Dark Defenderille uran arvokkain onnistuminen Vermossa – ”Se on sellainen mussukka meille”

Hannu Torvisen ohjastama Dark Defender kilpaili enintään 29 500 euroa ansainneiden keskipitkän matkan kisassa. Torvinen pakkasi ajokkinsa ysipaikalta kolmanteen sisälle.

Viimeisen takasuoran alussa Hannu Torvinen pääsi nostamaan Dark Defenderin toiselle radalle, ja maalisuoran alussa valjakko käänteli vapaalle neljännelle kaistalle. Ruuna polki maalisuoran selvästi parasta vauhtia ja ehti varmasti ohi keulasta karkuun yrittäneen suosikin Marlon Dee'n.

43-kertoimisen Dark Defenderin yllätysvoitto nosti Marja Haakanan tunteet pintaan.

”Huikeat on fiilikset kyllä! En muista edes, että milloin ollaan Vermossa viimeksi voitettu. Joka vuosi sitä voittoa jahdataan, ja nyt se tuli tällain viimeisenä kuukautena. Dark Defender on ollut hetken aikaa jo kunnossa, ja viimeksikin se teki tosi hyvän esityksen. Odottelin sitä sijoille 3-5, mutten voittoon ihan uskonut. Hannu ajoi todella loistavasti”, Marja Haakana kiitteli.

Marja Haakanan mukaan Vermossa meni kaikki Dark Defenderin kanssa nappiin.

”Tätä ei voi lämmittää radalla, tai jos on vaan mahdollista ajaa jossain muualla kuin radalla, on se tärkeää. Nytkin kävin kaksi kertaa lämmittämässä hevosta tuolla takana, ja siellä se oli oikein hyvän ja rennon oloinen. Se oli koko päivän tänään tosi rento ja lähdön jälkeenkin oli kuin kuningas itse.”

Riikka Avotien kasvattama Dark Defender kilpailee elämänsä lyönnissä.

”Olen muuttanut hevosen treeniä vähän. Sen pitää olla kotona aika tiukalla, että viitsii kilpailuissa suorittaa. Jos sen antaa olla kotona helpolla, se ei anna välttämättä startissa parastaan. Tämän pitää kovassa treenissä olla, silloin se suorittaa vaan parhaimmillaan”, Marja Haakana tiesi.

Marja Haakanan puoliso Pekka Toivonen hankki Dark Defenderin kesällä 2016. Haakana ei heti ilosta hyppinyt.

”Petri Hedman tarjosi hevosta meidän isännälle, ja minä emmin, että tällainenko hevonen on kyseessä. Isäntä sanoi, että tämä on nyt ostettu, ja siitä alettiin hevosen kanssa matkaa taittamaan. Onneksi isäntä osti sen. Dark Defender on meidän tallin maskotti, ja sen takia sen kanssa on jaksettu näin kauan puurtaa, että kyllä tämä Vermon voitto maistuu makealle Se on sellainen mussukka meille.”

Marja Haakanan mukaan Dark Defender on oman arvonsa tunteva tapaus.

”Treeneissä se painaa tosi kovasti ohjille, ja meillä on sen kanssa sellainen sävel, että treenataan aika lailla saman kaavan mukaan. Se tietää silloin, että milloin kävellään ja milloin otetaan veto. Dark Defender saa olla vähän kuin itse herra koko tallissa, kun saa irti siellä kävellä ja tehdä välillä mitä itse haluaa. Välillä se on sellainen, että jos se päättää, ettei halua tulla tarhasta tai karhinasta, silloin se ei myöskään tule.”

Dark Defenderillä on pysyvä paikka lappeenrantalaisessa tallissa.

”Hevonen on meillä lopun ikänsäkin, että eläkepäiviään saa jäädä viettämään. Dark Defender on meillä lähellä sydäntä koko perheellä”, Marja Haakana päätti.