Derby-karsintojen lähtöradat arvottu – suosikeilla asiallinen arpaonni

Nelivuotiaiden lämminveristen kauden pääkisassa Derbyssä ravataan kuusi karsintalähtöä, joista jokaisesta kaksi parasta selvittävät tiensä lauantaina 15. elokuuta ravattavaan finaaliin.

Vermossa 5. elokuuta ajettavien karsintojen lähtöradat arvottiin keskiviikkona aamupäivästä. Suosikit olivat arpatuurin osalta pääosin onnekkaita.

Ruotsista Suomen Derby-karsintoihin väriä tuo Timo Nurmoksen valmentama Hatrick Match, joka ampaisee omaan karsintalähtöönsä liikkeelle radalta viisi Jorma Kontion ohjastamana.

”Mukava lähteä Hatrick Matchilla mukaan isompaan lähtöön. Startit hevosella ovat koko ajan menneet hyvin ja se on näyttänyt kehittyneen viime kaudesta”, Nurmos aloittaa.

Viime syksynä Nurmos suunnitteli osallistuvansa Hatrick Matcilla Kriteriumiin, kunnes selvisi, ettei hevosta ole maksettu kilpailuun. Derbyssä Hatrick Match kilpailee ikäluokan kärkinimiin osoittautuneen Magnituden ja kovaa nousua tehneen Karstenin kanssa samassa karsintalähdössä. Näistä Magnitude sai karsintaan radan kaksi ja Karsten kolmosradan.

”Hatrick Match on tehnyt jatkuvasti hyviä suorituksia huonoiltakin lähtöpaikoilta ja se on mennyt pidemmilläkin matkoilla hyvin. Tietysti nyt edessä on ensimmäinen pitkä kilpailureissu hevoselle, mutta rauhallinen hevonen se on”, Nurmos kertoo.

Vermon 5.8. ravien lähtölistoja pääset tarkastelemaan täältä