Derby-karsintojen lähtöradat arvottu – suosikeilla asiallinen arpaonni
Nelivuotiaiden lämminveristen kauden pääkisassa Derbyssä ravataan kuusi karsintalähtöä, joista jokaisesta kaksi parasta selvittävät tiensä lauantaina 15. elokuuta ravattavaan finaaliin.
Vermossa 5. elokuuta ajettavien karsintojen lähtöradat arvottiin keskiviikkona aamupäivästä. Suosikit olivat arpatuurin osalta pääosin onnekkaita.
Ruotsista Suomen Derby-karsintoihin väriä tuo Timo Nurmoksen valmentama Hatrick Match, joka ampaisee omaan karsintalähtöönsä liikkeelle radalta viisi Jorma Kontion ohjastamana.
”Mukava lähteä Hatrick Matchilla mukaan isompaan lähtöön. Startit hevosella ovat koko ajan menneet hyvin ja se on näyttänyt kehittyneen viime kaudesta”, Nurmos aloittaa.
Viime syksynä Nurmos suunnitteli osallistuvansa Hatrick Matcilla Kriteriumiin, kunnes selvisi, ettei hevosta ole maksettu kilpailuun. Derbyssä Hatrick Match kilpailee ikäluokan kärkinimiin osoittautuneen Magnituden ja kovaa nousua tehneen Karstenin kanssa samassa karsintalähdössä. Näistä Magnitude sai karsintaan radan kaksi ja Karsten kolmosradan.
”Hatrick Match on tehnyt jatkuvasti hyviä suorituksia huonoiltakin lähtöpaikoilta ja se on mennyt pidemmilläkin matkoilla hyvin. Tietysti nyt edessä on ensimmäinen pitkä kilpailureissu hevoselle, mutta rauhallinen hevonen se on”, Nurmos kertoo.
Vermon 5.8. ravien lähtölistoja pääset tarkastelemaan täältä
1. Derby-karsinta
1 Stonecapes Yoda / Olli Koivunen
2 Piccolo Cocktail / Iikka Nurmonen
3 Super Ale / Tommi Kylliäinen
4 Rich Shade / Mika Forss
5 Bad Habits / Juho Ihamuotila
6 Uranus Orden / Hannu Torvinen
7 Tougherthanothers / Jorma Kontio
8 Margaritaz / Santtu Raitala
9 Kiikku's Gagnant / Tuukka Varis
2. Derby-karsinta
1 Fuego Combo / Pekka Korpi
2 Brutal Match / Tuomas Korvenoja
3 Prince Casper / Heikki Mikkonen
4 Callela Classico / Santtu Raitala
5 Space No Limit / Hannu Torvinen
6 Hollywood Wania / Emma Väre
7 Twinstone Casino / Antti Huhtala
8 Primary Reason / Mika Forss
9 Like My Dream / Tapio Perttunen
10 Lil Ikigai / Ilkka Korpi
3. Derby-karsinta
1 Oligarch / Tuomas Korvenoja
2 Little Tobin / Mika Forss
3 Ashley Spy / Iikka Nurmonen
4 Artful Iceman / Tino Paldan
5 Franc Arrow / Tuukka Varis
6 Ancio / Santtu Raitala
7 Pactolus / Jukka Torvinen
8 Sister Serene / Hannu Torvinen
9 Smoked Orange / Pekka Korpi
4. Derby-karsinta
1 Spring Ale / Pekka Korpi
2 Odin Web / Jorma Kontio
3 Silver Stahl / Mika Forss
4 Make Cash / Jukka Torvinen
5 EL Narnia / Hannu Torvinen
6 Rail Match / Kari Venäläinen
7 Mitch Match / Olli Koivunen
8 Monster Journey / Tommi Kylliäinen
9 Shackhills Giant / Tuukka Varis
10 BWT Kira / Santtu Raitala
5. Derby-karsinta
1 Orion's Star / Jarmo Saarela
2 Shackhills Grace / Tuukka Varis
3 Callela Capitano / Iikka Nurmonen
4 Birchwood Beast / Tino Keväänranta
5 Lafayette / Jukka Torvinen
6 Mudcake Comery / Tommi Kylliäinen
7 Prasutagus Secret / Olli Koivunen
8 Hot Package / Kenneth Danielsen
9 I'm A Millionaire / Hannu Torvinen
10 Astrantia / Jorma Kontio
6. Derby-karsinta
1 Elvis Garden / Mika Forss
2 Magnitude / Hannu Torvinen
3 Karsten / Santtu Raitala
4 Sahara Criminal / Jarmo Saarela
5 Hatrick Match / Jorma Kontio
6 Fabulous Paris / Esa Holopainen
7 Green's Third Try / Tuomas Korvenoja
8 Midas Match / Tommi Kylliäinen
9 Bancarrota / Iikka Nurmonen
10 EL Nirvana / Juha Utala