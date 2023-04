Derby-kolmonen osoitti kovuutensa näytönpaikassa – nappasi paikan Seinäjoki Raceen

Shackhills Twisterin ja Jari Kinnusen Viisivuotispokaalin urakka käynnistyi ohdakkeisesti, kun ruuna laukkasi 1. kurvissa. Se antoi laukkansa nopeasti alas ja eteni vetämään toista rataa. Shackhills Twisterillä oli kurveissa vaikeuksia, mutta suorilla maisema vaihtui. Se jyräsi parhaaksi sitkeällä esityksellä. Voittoaika oli 13,6ake.

”Koitin vähän aikaa vastata Antille (Teivainen, ajoi BWT Gazeauta) alussa. Hevonen painoi kaarteessa sisälle. Lopetin jo ajamisen, ja se rulli yli”, Jari Kinnunen valaisi voittajaseremonioissa. ”Tässä nähdään, että kun on treenannut raskaassa talvikengässä, ja otetaan yhtäkkiä puoli kiloa pois ja laitetaan piikkarit, voi näinkin ravivarmalle hevoselle tulla laukka."

Jari Kinnunen vakuutteli, että Shackhills Twister petraa vielä kauden edetessä.

"Kova treeni näkyy hevosessa vielä, eikä se ole notkeimmillaan vielä. Se tulee paljon sulavammaksi, kun kelit lämpenevät.”

Seinäjoen ravikeskuksen toiminnanjohtaja Jyri Saranpää oli voittajaseremonioissa mukana ja ojensi Seinäjoki Race -kutsun Kinnuselle.

”Pursiaisen Tuula katsoo hevosen läpi huomenna, että sillä on kaikki ok. Sitten on Rekilän Riinan vuoro katsoa. Jos naiset antavat vihreää valoa, ollaan Seinäjoella mukana”, Jari Kinnunen kommentoi.

Vuonna 2021 Kriteriumissa toiseksi puristanut ja Derbyssä viime vuonna pronssia napannut Shackhills Twister on neljäs Seinäjoki Raceen kutsuttu. Bengurio Jetin, Hierro Bokon ja EL Indeedin taustavoimat olivat saaneet aikaisemmin mieluisat puhelut lakeuksilta.

Seinäjoki Race ravataan 22. päivä huhtikuuta 2100 metrin ryhmäajona. Kutsukilpailun ykköspalkinto on 70 000 euroa.