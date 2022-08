Derby oli V.G. Voiton suurta näytöstä - "Tämä tuntuu olevan hevoselle vielä leikintekoa"

Kiihdytyksessä osallistujista Pro kävi ylikierroksilla, eikä Hannu Hietasen ajokki kertakaikkiaan päässyt ravilla matkaan. Fransson nappasi vetotyöt hoitaakseen, mutta 1. kaarteessa Ari Moilanen ajoi V.G. Voiton kanssa voimalla eteenpän. Kärkipaikka irtosi ilman taistelua 1750 metriä ennen maalia.

"Vähän jouduin patistamaan, että V.G. Voitto ymmärsi mennä vapaalle paikalle keulaan", Ari Moilanen selvitti voittajaseremonioissa alkumatkan tapahtumia.

Sen jälkeen odotettiin oikeastaan vain maalisuoraa, ja open stretchiä. Fransson yritti sitä kautta haastaa V.G. Voittoa, mutta mitään matsia ykkösrahoista ei lopulta nähty. V.G. Voitto piti puolitehoilla muutaman mitan voittoon.

"V.G. Voitto on ihan lahjakkaimpia viisivuotiaita, mitä olen koskaan ajanut. Se huutelee pitkin matkaa. Näytöt on sitä luokkaa, etten ole hirnumisesta huolestunut", Moilanen nauroi taiston tauottua.

Erityisesti hevosen varmistuminen on kiinnittänyt huomiota. Aikaisemmin laukkaa sai pelätä koko matkan, mutta koko kesä on sujunut ilman laukkamerkkejä.

"Vuosi on tullut ikään lisää, mikä on varmasti hevoseen vaikuttanut. Seppo (Suuronen) on päässyt ajamaan hyvät talvitreenit, eikä ori ole enää ollut epävarman tuntuinen."

Vaikka ohjastaja kertoikin tilanteen olleen hallussa koko matkan, niin kyllä hän tietyllä tavalla pelkästi selässään vaaninutta Franssonia.

“Pyrin pitämään kovaa tempoa lopussa, ettei pätkännopea Fransson pääse yllättämään. V.G. Voitolla on vielä moottorissa paljonkin lisää annettavaa. Toistaiseksi tämä on tuntunut olevan hevoselle vähän leikintekoa."

Hevosen valmentaja Seppo Suuronen otti voitonjuhlat maltilla. Hän painotti, ettei lahjakkaan hevosen kanssa menestyminen ole miehen taidoista kiinni.

"V.G. Voitto tuli orilautumelta kaksivuotiaana. Se oli valmiiksi opetettu ja treenattu hevonen. Siitä oli helppo jatkaa. Se rupesi heti näyttämään, että tätä kannattaa alkaa valmentaa. Aika ja ikä on tehnyt epävarmuuden suhteen tehtävänsä. Hevonen on pelittänyt nyt hyvin", Suuronen kiitteli.

"Aina tällaisesta hevosesta on kovat odotukset, joka pystyy voittamaan Kriteriumin ja Derbyn, Ei se pane vielä kaikkea peliin, mutta toivotaan, että se jonain päivänä laittaisi."

Jukka Grönfors omistaa perheensä kanssa viisivuotiaan huippulupauksen. Hän tunnisti hevosen lahjat jo yksivuotiaana.

"V.G. Voitto oli vuosikas, kun se opetettiin. Sitten tyttären kanssa ajettiin meidän mäkeen. Monet meidän aikaisemmat hevoset puhaltavat ylösnoustuaan aika lailla, mutta huomattiin, että V.G. Voitolla oli erikoisen hyvä fysiikka. Se joko tulee tai ei tule syntyessään", Grönfors kommentoi.

Omistaja jakoi kiitosta kaikille tiimissä.

"Ajattele mikä onni V.G. Voitolla. Kylmähoitoa, lämpöhoitoa ja hierontaa. Tiimi on erikoisen hyvä. Pitää olla kiitollinen, kun hyvälle hevoselle sattui hyvä valmentaja, hyvä kuski ja sanotaan nyt sitten sekin, että hyvä omistaja", Grönfors hehkutti.

Fransson oli selästä varma kakkonen ja Rallan Ruhtinas hienosti sen perästä kolmas. Mikko Niemistö oli tyytyväinen hopeaan.

"Mahtavat tunnelmat. Kaveri oli vain niin hyvä, ettei sitä tämä vuonna taideta pärjätä. Fransson ei oikein hoksannut sisäkautta edes yrittää ohittaa V.G. Voittoa, mutta ollaan todella tyytyväisiä kakkossijaan", Niemistö kommentoi.

