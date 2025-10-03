Derby-voittaja Romanov Comery jättisuosikkina illan Kasvattajakruunun alkuerään – "Ihan reilusti ajetaan kilpaa"

Perjantain Toto5-kierroksen pankiksi on pelattu Tapio Mäki-Tulokkaan valmentama Romanov Comery. Tuore Derby-voittaja starttaa yhden poisjäännin myötä kuutosradalta, mutta melko ulos osunut lähtörata lienee vain hidaste huippuiskussa Kasvattajakruunun alkuerään lähtevän ruunan menestykselle.”Tietysti juoksu voi mennä tuolta paikalta raskaaksi, mutta kyllä tämän pitäisi selvittää juoksu kuin juoksu. On Santun (Raitala) asia, miten hän haluaa lähdön ajaa, mutta näkisin, että ihan reilusti ajetaan kilpaa”, Mäki-Tulokas sanoo.Romanov Comery on vakuuttanut tänä vuonna siinä määrin, että on noussut ikäluokkansa ykköshevoseksi. Se on voittanut 11 startistaan kahdeksan ja tienannut vuoden aikana 133 400 euroa. Valmentaja ei ole havainnut merkkejä vireen hiipumisesta.”Hevonen ei tunnu yhtään huonommalta kuin viime startteihin. Se tuntuu menneen starteista vain eteenpäin koko ajan. Kotona Romanov Comery on tuntunut hyvältä. Tarvittaessa sillä voi ajaa vaikka johtavan rinnalta. Se lähtee reippaasti matkaan, mutta sillä on tosi harvoin satsattu lähtöön. Viimeksi satsattiin, ja se piti keulat ykkösradalta. Eiköhän Santtu aja eteenpäin ja katso, mitä sisäpuolen vastustajat tekevät. Romanov Comeryn pitäisi taistella kärkisijoista.”Romanov Comery jatkaa optimivarustuksella ja -balanssilla, kuten viime lähdöissään.Samassa lähdössä Romanov Comeryn kanssa kilpailee toinenkin Mäki-Tulokkaan valmennettava. BWT Joker starttaa nelosradalta. Ruuna on tehnyt hyviä juoksuja, mutta kohtaa nyt aiempaa kovempia vastustajia.”Periaatteessa odotan BWT Jokeriltakin hyvää suoritusta. Viimeksi se oli liian meneväinen johtavan rinnalla ja tuhlasi voimiaan siinä. Jos se olisi ollut rennompi, kuten oli Porissa, se olisi varmaan pystynyt olemaan toinen. Toivottavasti BWT Joker saa hyvän juoksun kärkiporukassa, niin miksei se silloin voisi olla 4–5 parhaan joukossa? Itse näkisin, että hevonen on hyvällä mallilla.”Myös tammojen Kasvattajakruunun alkuerässä kilpailee Mäki-Tulokkaan treenattava. Villinmiehen Tammakilvassa kolmanneksi sijoittunut Kylie Hoss starttaa kolmosradalta ja kuuluu yllättäjäosastoon.”Jos ollaan sijoilla 3–5, olisin itse tyytyväinen. Vastassa on hyviä tammoja, mutta Kylie Hoss on ollut syksyn ajan nousukunnossa, ja on mielestäni sitä edelleen. Voitto yllättäisi näitä parhaita tammoja vastaan.”Mäki-Tulokkaan tallista Turkuun matkaavan nelikon täydentää T5-pelin toisessa kohteessa tauolta palaava Bondehems Rödluvan. Se on myös nelikon suurin kysymysmerkki.4-vuotias tamma teki keväällä hyviä suorituksia, mutta kahdessa edellisessä startissaan se oli todella kaukana parhaastaan. Muutaman kuukauden tauko yhdistettynä epäonnistumisiin pistää valmentajankin mietteliääksi.”Tauko on mennyt tutkiessa hevosta ja treenatessa. Mitään selkeää syytä ei ole löytynyt, miksi se teki niin huonot startit. Kerran olen ajanut 20-vauhtisen ratahiitin. Siinä se meni helposti. Myös treeniä on vähän muutettu. Katsotaan miten se suorittaa startissa. Normaalina se pystyy menestymään tänään, mutta ei tietenkään silloin, jos se on samanlainen kuin viimeisimmissään”, Mäki-Tulokas pyörittelee..Kuukauden hevosena Romanov Comery – ikäluokan keisari tekee asiat omalla tavallaan.Turussa viikonloppuna Oktoberfest ja huippukylmäverisiä