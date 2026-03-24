Derby-voittaja Romanov Comeryn kauden avausstartti selvillä – "Pontevin potkuin se treenissä pistelee"

Tapio Mäki-Tulokas on ilmoittanut valmentamansa Derby-voittaja Romanov Comeryn Vermoon keskiviikkona 1. huhtikuuta ajettavaan 5-vuotislähtöön. Toistaiseksi Romanov Comery on ainoa lähtöön ilmoitettu hevonen, kun ilmoittautumisaika päättyy keskiviikkoaamuna 25. maaliskuuta.”Hevonen sairastui lokakuussa Kasvattajakruunun alkuerän jälkeen, mutta marraskuusta alkaen olemme päässeet treenaamaan hevosta suunnitellusti. Kilometrejä Romanov Comery on saanut tosi paljon viimeisen viiden kuukauden aikana. Lumipolanteella ajettiin vetoja, ja viimeiset pari viikkoa on treenattu pehmeällä suoralla”, Mäki-Tulokas kertoo.Romanov Comeryn on suunniteltu kisaavan huhtikuussa myös Vermon Helsinki-Ajo päivänä juostavassa viisivuotispokaalissa.”Pontevin potkuin se treenissä pistelee. Viime kaudella hevonen tarvitsi talvitauon jälkeen kaksi starttia, kunnes alkoi näyttämään kunnolla osaamistaan myös startissa. Ajetaan nyt nämä kaksi starttia, jos ne vain tulevat kasaan. Katsotaan sitten tarkemmin jatkoa. Todennäköisesti koitamme avoimia lähtöjä vasta loppukesästä", Mäki-Tulokas sanoo.4–5-vuotiaille suunnattu Killerin Eliitti voisi Mäki-Tulokkaan mukaan toimia Romanov Comeryn alkukesän ykköstähtäimenä. Killerin Eliitti juostaan kesäkuun puolivälissä 15 000 euron ensipalkinnolla.”Ensiksi sinne tietysti täytyy saada kutsu”, Mäki-Tulokas hymähtää..Kuukauden hevosena Romanov Comery – ikäluokan keisari tekee asiat omalla tavallaan