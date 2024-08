Derby-lauantain lähtölistat valmistuneet – näistä asetelmista Suomen mestaruuteen

Lauantaina 31.8. Vermossa järjestetään yksi kotimaan merkittävimmistä ravipäivistä. Päivän aikana ratkotaan Derbyn lisäksi myös muun muassa Suomen mestaruus ja Tähtisprintteri.

Hallitseva Suomen mestari Yolo Savoy ei ole tänä vuonna mukana lainkaan. Toissa vuonna kisan voittanut ja tämän vuoden Suur-Hollola-ajossa toiseksi yltänyt Atupem starttaa ykkösradalta.

Kovatasoisen kisan eturivi on luonnollisesti täynnä nopeita kiihdyttäjiä. Kakkosradalta matkaan lähtee Pekka Korven valmentama ja ohjastama Corazon Combo. ”Kultasormella” on kisassa mukana peräti kolme hevosta. Run For Royalty starttaa seiskaradalta ja EL Jetpack takarivistä numerolla 10.

Tämän vuoden Suur-Hollola-ajon voittanut Main Stage arvottiin radalle viisi. Jokimaan suurkisassa kolmanneksi yltänyt ja Suurmestaruusajon tänä vuonna voittanut Crepe Match oli epäonninen, kun se lähtee kisaan numerolla 11.

Suomen mestari pokkaa kisan voitosta 30 000 euron ensipalkinnon.

Kylmäveristen puolella huomio kiinnittyy etenkin Tähtisprintteriin. Siihen ilmoitettiin ainoastaan kuusi hevosta. Kisasta on lupa odottaa kuninkuuskilvan kärkiparin V.G.Voitto-Evartti kaksintaistoa. Hallitseva ravikuningas kiihdyttää ykkösradalta, kolminkertainen kuningas Evartti puolestaan kakkoskaistalta.

Pääset tarkastelemaan lauantain lähtölistoja kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Vermossa ravataan lisäksi jo perjantaina. Perjantain lähtölistoja pääset tarkastelemaan tästä linkistä.