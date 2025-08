Derbyn eräjako valmis – 13 hevosta jouduttiin karsimaan

Suuren Suomalaisen Derbyn karsinnat ajetaan nykyään enimmillään 10 hevosella, ja karsintoja ajetaan enintään kuusi. Se tarkoittaa, että jos karsintoihin ilmoitetaan yli 60 hevosta, osa niistä joudutaan karsimaan. Näin kävi viimeksi vuonna 2022. Karsinta tapahtuu tällöin ns. Derby-rankingin pisteiden mukaisessa järjestyksessä.

Tänä vuonna keskiviikkona 13.8. ajettaviin karsintoihin ilmoitettiin peräti 73 hevosta, joten karsintalähtöjä ajetaan täydet kuusi. Jokaisesta erästä pääsee kaksi parasta lauantaina 23.8. ravattavaan finaaliin. Karsintaerien lähtöradat arvotaan keskiviikkona 6.8. karsintaillan muiden sarjojen arvonnan yhteydessä.

Viimeisellä mukaan pääsevien sijalla oli kaksi hevosta. Derbyn sääntöjen mukaan karsintoihin pääsee tällöin hevonen, jolla on suurempi kilpailuvuoden voittosumma. Tämä hevonen oli Charlie Proud.

Alla on karsintaeräjako. Hevosen nimen edessä oleva numero osoittaa sen järjestyksen Derby-rankingissa, joka on muodostettu karsintoihin ilmoitetuista hevosista. Hevoset jakautuvat eriin säännöissä olevan kaavion perusteella. Samalla sijaluvulla olevien hevosten sijoittuminen eriin on arvottu.

