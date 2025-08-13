Arctic Emeraldille suurin ratanumero – näiltä lähtöpaikoilta muut Derbyn finalistit lähtevät

Suuren Suomalaisen Derbyn lähtöradat valittiin keskiviikkoiltana Vermon ravintolakatsomossa.Ratavalintajärjestys arvottiin voittajien ja toiseksi tulleiden kesken.Voittajista arvonnassa onnekkain oli Juhani Tapani. Hän valitsi valmentamalleen Bushmillsille radan yksi. Toisena radan sai valita Hannu-Pekka Korpi Endurance Boylle. Hän päätyi kakkosrataan. Kolmantena Tenho Roth otti kolmosradan Return Of Wurstille. Neljäs valintavuorossa oli jälleen Hannu-Pekka Korpi, joka päätyi BWT Jackpotin osalta nelospaikkaan. Tommi Kylliäinen otti Where's The Partylle ysiradan. Finaalissa Santtu Raitalan rattailleen saava Romanov Comery lähtee viitosradalta.Toiseksi karsinnassa tulleista onnettaren suosiossa oli Kimmo Kemppi. Hän otti Xanthus Kempille kymppiradan. Timo Korvenheimo oli mukana puhelimen välityksellä ja valitsi Nacho Webille kuutosradan. Pekka Korven valmennettavista ensin rata valittiin Ginzalle ja se oli 11. Niki Finnström otti Stonecapes Xanteelle seiskaradan. Neymar Webille jäi kasirata ja Arctic Emeraldille piippuhyllyn paikka. Derbyn loppukilpailu ravataan Vermossa 23. päivä elokuuta. Ensipalkinto on 100 000 euroa..Suuri Suomalainen Derby. I.p. 100 000 euroa1 Bushmills2 Endurance Boy3 Return Of Wurst4 BWT Jackpot5 Romanov Comery6 Nacho Web7 Stonecapes Xantee8 Neymar Web9 Where's The Party10 Xanthus Kemp11 Ginza12 Arctic Emerald.Hannu-Pekka Korven talliin kaksi voittoa Derby-karsinnoissa – ”Kuuluu finaaliin ehdottomasti”