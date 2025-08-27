Derbytunnelmia tulossa ja menossa, Ravivalmennus-sarjassa puhutaan ruokinnasta – Hevosurheilu on ilmestynyt

Derby oli Romanov Comeryn ja Mäki-Tulokkaiden juhlaa. Tuore Hevosurheilu vie vielä kerran Vermon Suuren Suomalaisen Derbyn tapahtumiin. Samalla valmistaudutaan suomenhevosten Derbyyn tulevana lauantaina. Viisivuotisikäluokan kilpailuja hallinneista hevosista Caru ei ole Derbyssä mukana, mutta Alarik Huikea ja Weikko olivat karsinnoissa juuri niin vakuuttavia kuin pitikin. Mutta minkälaisen vastuksen niille antaa Heikki Hoffrenin Häijymies tai kovat tammat Cimallus ja Henkinen?

Perinteiseen tapaan Hevosurheilu esittelee aukeamalla kaikki Derbyn finalistit.

Uskotoivo on sekin Derbyn kovia haastajia ja lähtee hyvältä ykkösradalta. Sen kasvattaja Maarit Kauppinen elää unelmaansa, mutta katsoo myös Derbyn yli.

Hevosurheilun valmennussarja jatkuu kilpahevosen käytännön ruokinnalla, josta kertoo Pia Huusari.

Mitä Pia Huusari pitää kaiken perustana hevosen ruokinnassa? Voiko kilpahevonen laiduntaa? Miksi pellava on hyvää hevoselle? Onko orin ja tamman ruokinnassa lähtökohtaista eroa? Miten eroaa kilpahevosen ja kilpaponin ruokinta?

Ensi viikolla Ypäjällä on vuorossa perinteinen 1-vuotiaiden varsojen huutokauppa. Se järjestetään ensimmäistä kertaa hybridihuutokauppana. Kokosimme kattavan tietopaketin varsaostajalle huutokaupan käytänteistä.

Uutisissa kerromme muun muassa Vermon suunnitelmista, joissa edelleen siintää kansainvälisen tason ratsastuskeskus, vaikka Hevoset Espoossa -tapahtuma jouduttiinkin perumaan.

