Derbyvoittaja Romanov Comerya ei nähdä Kasvattajakruunussa – Turun Ravilauantain lähtölistat valmistuivat

Viikon pääravit kilpaillaan lauantaina Turun Metsämäessä, kun vuorossa on 3–4-vuotiaiden lämminveristen Kasvattajakruunun välierät. 3-vuotiaiden osalta lähtölistoilla on mukana ikäluokan kärkinimet Ancion johdolla, mutta 4-vuotiaiden lähtöjä tutkiessa silmään pistää Derby-voittaja Romanov Comeryn poissaolo.”Se tuli viimeisen startin jälkeen vähän kipeäksi ja saikin yhden lääkekuurin. Hevonen ei kuitenkaan ole nyt niin hyväntuntuinen, että olisi järkevää kilpailla. Täytyy arvostaa hevosta, eikä yrittää väkisin. Kyllä se tämän sitten tulevaisuudessa palkitsee”, valmentaja Tapio Mäki-Tulokas kertoo.Syksyn tultua monien muiden tavoin myös Mäki-Tulokkaan tallissa on ollut hevosia sairaana. Romanov Comeryn kohdalla starttaamista katsotaan seuraavan kerran ensi kaudella.”Katsotaan 5-vuotiskauden aloittamista sitten kilpailutarjonnan mukaan. Meidän tallista myös BWT Jokerilta jäi Kasvattajakruunu välistä, kun se on Romanov Comeryn tavoin kipeänä”, Mäki-Tulokas taustoittaa.Turun 1.11. ravien lähtölistoja pääset tarkastelemaan tästä linkistä