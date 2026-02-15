Devi Deveron takoi vuosi sitten voittoja kilparadoilla, mutta 18. tammikuuta Oulun startti jäi sen uran viimeiseksi. "Viime kesänä hevonen oli vaisumpi, kun oli pari kertaa kovassa kiimassa", Pulkkinen alustaa. "Sitten tauon jälkeen kaiken piti olla kunnossa, mutta täysin yllättäen Joensuun startissa hevonen oli oikein huono. Tuntui, että se pökertyy siihen paikkaan. Tilanne meni kuitenkin ohi ja hevonen palautui ennalleen. Sillä yritettiin vielä kilpailla tammikuussa Oulussa, mutta Devi Deveron ei ollut hyvä. Vihellettiin peli poikki."Perheen omistamalla hevosella todettiin olevan rytmihäiriöitä, ja kilpauran jatkaminen ei ollut mielekästä. Se oli kova paikka, mutta ratkaisu oli väistämätön."Silloin olisi saattanut sattua lopullinen vahinko. Harmin paikka, mutta ei ollut mitään mieltä ottaa riskiä. Siitoksessa tamman suku riittää. Emälinjalta on pitkältä ajalta juoksijoita. Tietysti pienelle tammalle voi tulla pieniä jälkeläisiä. Perheen naisväki on siitosuran kannalla. Sen suhteen ei olla tehty vielä ihan mitään lopullista päätöstä. Todennäköisesti tamma kuitenkin astutetaan."Kuhmossa oli tilaa isommallekin hevoskatraalle."Tiloja ja laitumia olisi, mutta raviurheilun tila ja tulevaisuus mietityttää varmasti kasvattajia", Pulkkinen päättää..Voittamaton Devi Deveron on kompakti paketti Kuhmosta – "Ei se pienikokoisuus ole silleen haitannut"