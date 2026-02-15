Devi Deveron joutui jättämään kilparadat.
Devi Deveron joutui jättämään kilparadat.Kuva: Mia Mäki-Maunus
Kuudella voitolla aloittaneen Devi Deveronin ura päättyi sydänvikaan – "Harmin paikka"

Markus Pulkkisen tallin sympaattinen pikkutamma siirtyy todennäköisesti siitokseen.
Devi Deveron

