Digital Last kilpailemaan Ruotsiin – "Palaset loksahti kohdalleen"

Ponsse Cupin finaalissa lauantaina kolmanneksi täyden matkan ennätysajallaan 14,7 sijoittunut 3-vuotias Digital Last siirtyy Katja Melkon valmennukseen. Omistaja-valmentaja Panu Ahonen on ilmoittanut tamman 23.12. Örebron raveihin, mistä se jää Ruotsiin.”Tätä on jo muutamaan kertaan mietitty, ja nyt palaset loksahti kohdalleen. Katjalla oli tilaa tallissa ja kiinnostusta ja hevonen teki hyvän startin. Se tuntuu vaan kehittyvän, ja talvella taso Ruotsissa ei ole ainakaan niin leveä kuin kesällä. Hevosen voi lähettää hyvillä mielin”, Panu Ahonen perustelee.Turneen kestoa ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta jos menestystä tulee, se voi venyä pitkäksikin.”Ja onhan sekin mahdollista, että tulee kauppaa. Tiedusteluja on jonkin verran tullut, mutta kun saa ensimmäistä kertaa 35 vuoteen tällaisen hevosen, niin ei siitä mielellään luopuisi. Parhaan myyminen latistaisi tunnelmaa, mutta jos oikea tarjous tulee, niin sitäkin on harkittava.”Syksyn aikana Panu Ahonen on laajentanut toimintaansa.”Vähän lipsahti, kun vuokrasin tallin Kvikantista ja tuli lisää tilaa. Koluttiin taas Ruotsin ale-koreja ja ostettiin pienellä kokkolalaisporukalla kolme yksivuotiasta, jotka on nyt työn alla. Lisäksi on Wolt ja entiset neljä 3-vuotiasta”, hän päivittää hevostilanteen.”Loppukesä oli tautien sävyttämä, ja vähän aikaa ollaan oltu Digital Lastin varassa. Se sairasti rajusti 2-vuotiaana. Tuliko siitä sitten vastustuskyky, vai onko se vaan niin hyvä hevonen, ettei enää sairastukaan? En osaa sanoa, kun ei ole samanlaista aikaisemmin ollut.”.Panu Ahonen, 50, vedenjakajalla: "Onneksi nuoret hevoset vaikuttavat lupaavilta".Kalajoelta mutkan kautta Kokkolaan - Panu Ahosen matka alkoi BWT Magicin tallilta