Digital Last kilpaili viime vuonna Panu Ahosen omistuksessa ja valmennuksessa. Tässä hän myös ohjastaa hevosta.
Digital Last kilpaili viime vuonna Panu Ahosen omistuksessa ja valmennuksessa. Tässä hän myös ohjastaa hevosta.Kuva: Kirsi Kantokoski
Uutiset

Digital Last palasi Suomeen osaomistajan valmennukseen – "Olen sen suhteen innoissani"

Digital Last saatetaan nähdä vielä synnyinmaansa ikäluokkalähdöissä.
Julkaistu
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Anne Kangas
Digital Last
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