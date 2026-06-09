Digital Last palasi Suomeen osaomistajan valmennukseen – "Olen sen suhteen innoissani"

Ruotsissa alkuvuodesta mainiosti pärjännyt Digital Last on palannut Suomeen. Tamman omistajaporukkaan Talli Aristokatteihin kuuluva Anne Kangas on sen uusi valmentaja. ”Digital Last tuli lauantaina. Ostimme sen keväällä ja se jäi silloin Melkon Katjalle. Otimme tamman nyt tänne ja se saa huilata hetken aikaa, sillä se on startannut aika pitkään ilman taukoa”, Anne Kangas kertoo.Digital Last kilpaili viime syksynä menestyksekkäästi Pohjanmaalta Panu Ahosen omistuksessa ja valmennuksessa. Hän vei sen Ruotsiin ennen vuodenvaihdetta. Uusilla omistajilla tamma kilpaili viimeisimmät starttinsa ja meni toukokuussa Tingsrydin mailin radalla 10,2a.”Nyt vasta näin tamman ensimmäisen kerran, ja se on iso ja hienon näköinen. Digital Last on nelivuotias ja olen sen suhteen innoissani. Suomessa on tammoille tosi vähän lähtöjä, joten se joutuu juoksemaan myös oriita ja ruunia vastaan. Sille on syksyllä Ruotsissa ikäluokkalähtöjä ja jos näyttää, että voi pärjätä, niin se käy sielläkin”, Kangas suunnittelee..Digital Lastin matka Kokkolasta kruunujahtiin on ollut onnistunut – "Onneksi tajusin viedä sen huippupaikkaan".Digital Last kilpailemaan Ruotsiin – "Palaset loksahti kohdalleen"