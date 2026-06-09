Digital Last kilpaili viime vuonna Panu Ahosen omistuksessa ja valmennuksessa. Tässä hän myös ohjastaa hevosta. Kuva: Kirsi Kantokoski

Uutiset Digital Last palasi Suomeen osaomistajan valmennukseen – "Olen sen suhteen innoissani" Digital Last saatetaan nähdä vielä synnyinmaansa ikäluokkalähdöissä.