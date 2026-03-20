Dimitri Hedman laajentaa toimintaansa – "Ensi viikolla sinne menee kymmenkunta hevosta"

Viime vuonna uransa parhaan kauden voittomäärällä mitattuna valmentanut Dimitri Hedman laajentaa toimintaansa. Hän on vuokrannut kotiradaltaan Jyväskylän Killeriltä Kari Masalinin entisen tallin. Vuokrasopimus kirjoitettiin aiemmin tällä viikolla.”Nyt talli on ollut jo parina päivänä hiittikäytössä. Tarkoitus on, että ensi viikolla sinne menee kymmenkunta hevosta. Tallissa on kaikkiaan viitisentoista karsinaa”, Hedman kertoo.Korpilahdella sijaitsevalta kotitallilta on lyhyt matka Killerin radalle. Kevät on aiheuttanut harmaita hiuksia ratamestareille, ja raveja on peruttu tai siirretty viime viikkoina useampia. Myös Hedman on paininut saman ongelman kanssa.”Varsinkin tähän aikaan vuodesta joudumme käymään paljon hiitillä, koska meillä on mennyt kotona paikat vähän pehmeäksi. Menee muutama viikko ennen kuin saamme Korpilahdella paikat tiptop. Käymme nyt ahkerasti hiitillä aikuisten hevostenkin kanssa.”Hedman on jatkanut tänä vuonna siihen mihin viime kaudella jäi. Kuluvan vuoden 37 starttia on tuonut 13 voittoa ja seitsemän kakkossijaa. Valmennettavien kauden voittosummakin lähentelee jo 50 000 euroa.”En ole asettanut tälle vuodelle mitään erityisiä tavoitteita. Yritetään pärjätä keskiviikko- ja lauantairaveissa. Jotkut hevosistani ovat varmasti riittäviä niihin lähtöihin. Jos pärjätään loppuvuosi edes puoliksi niin hyvin kuin alkuvuosi, olen tyytyväinen.”Hedmanin hevosista tänään perjantaina Kuopiossa kilpailee Säihkeen Sävellys. T5-pelin avauskohteeseen kakkosradalta starttaava tamma aloitti helmikuussa Hedmanin käsistä voitolla. Tämän jälkeen hevonen on huilannut viitisen viikkoa.Vaikkei tauon pitäisi Hedmanin mukaan näkyä Säihkeen Sävellyksen suorituksessa, on hän silti skeptinen voiton suhteen.”Se on hieno hevonen, joka lähtee lujaa ja on ravivarma. Lähdetään kuitenkin maltillisin odotuksin, koska vastassa on pari niin kovaa hevosta, että on vaikea uskoa tamman riittävän niille. Jos ollaan sisäratajuoksulla toinen tai kolmas, olen tyytyväinen. Voitto yllättäisi. Ainoa varustemuutos on, että potkupuomikärryjen sijaan nyt laitetaan tavalliset kärryt perään”, Hedman sanoo.Säihkeen Sävellys on T5-avauskohteen kolmossuosikki. 4–6-vuotiaiden Tammasarjassa suurimmat peliprosentit on kerännyt neljästä kisastaan kolme voittanut Corea.”Jatkoa ajatellen Säihkeen Sävellys on mielenkiintoinen hevonen. Minulla on odotuksia siitä. Varsinkin, kun se pääsee kilpailemaan oman ikäisiään tammoja vastaan.”Hedmanin ratatallin vuokrauksesta kertoi ensimmäisenä MT Hevoset.