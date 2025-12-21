Dimitri Hedmanin tallin kilpatoiminta hiljenee, mutta vain hetkeksi

Cirilla jyräsi kylmäveristen tammavoltin ykköseksi, ja se jatkaa väkevää nousuaan rotunsa kärkitammojen joukkoon. Muutaman lähdön päästä Amanda Evo tykitti lämminveristen tammavoltissa viimeiset 800 metriä 12,2-vauhtia. Dimitri Hedman valmentaa molempia, ja kaiken lisäksi Amanda Evon jälkeen kakkoseksi puristanut Ete Jet on Hedmanin omistuksessa.Hedman pitää koko kautta onnistuneena. "Hevoset ovat menneet tosi hyvin. Se, ettei meillä ole ollut juurikaan hengityselinsairauksia on auttanut paljon asiaa. Usealla eri hevosella ollaan pystytty voittamaan, ja suoritustaso on pysynyt hyvänä", Hedman aloittaa. Vuodesta 2026 Hedman odottaa paljon, mikäli hevoset vain saavat jatkaa terveinä. Tulevaan aiotaan valmistautua huolella. "Nyt on tarkoitus hiljentää tallin kilpatoiminta. Amanda Evo taitaa olla ainoa hevonen, joka kunnossa pysyessään kilpailee läpi talven. Toivotaan, että tulisi nopeasti kunnon valmennuskelit, jotta pystyisi muutaman kuukauden treenaamaan kunnolla."Hedman uskoo, että uusia menestyjiä voidaan saada voittajaesittelyyn. "Meillä on useampia hyviä kolmevuotiaita. Osa on jo aloittanut, mutta kehityspotentiaalia on paljon", Hedman päättää..Amanda Evo keulaan ja karkuun Kouvolassa? – ”Meilläkin on hyvä hevonen ja hyvät lähtöasetelmat”