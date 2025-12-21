Amanda Evo karkasi Ville Koiviston ohjastamana tammadivisionan finaalin ykköseksi.
Amanda Evo karkasi Ville Koiviston ohjastamana tammadivisionan finaalin ykköseksi.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Dimitri Hedmanin tallin kilpatoiminta hiljenee, mutta vain hetkeksi

Lauantaina kaksi finaalivoittoa valmentajana napannut Dimitri Hedman paljastaa, että alkuvuonna tallin hevosia ei juurikaan näy lähtölistoilla.
Julkaistu
Dimitri Hedman

