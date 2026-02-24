Dimitri Hedmanin talli vahvistui Ruotsin ikäluokkatammalla – "Tallin mielenkiintoisimpia hevosia"

Ruotsissa ikäluokkalähdöissä säväyttänyt Tintarella on siirtynyt Thomas Dalborgilta Korpilahdelle Dimitri Hedmanin talliin.”Se on tässä reilun viikon ollut. Muutaman kerran on ajettu hölkkää ja Vellu (Veli-Pekka Toivanen) kävi äsken ajamassa jo hieman reippaampaa. Starttaamisen suhteen ei pidetä kiirettä, ja katsotaan vielä keväällä, että kilpaileeko se meiltä vai siirretäänkö muualle valmennukseen”, Hedman selvittää.Jasmin Frimanin omistukseen rekisteröidyn Tintarellan voittosumma uralta on reilut 81 000 euroa. Tamma on voittanut 32 startistaan seitsemän.11,6-aikainen Tintarella selviytyi Ruotsin puolella Stochampionatetin, Tammaderbyn ja Breeder’s Crownin finaaleihin.”Mahdottoman kovissa lähdöissä se on juossut. Meidän tallin mielenkiintoisimpia hevosia”, Hedman sanoo.Valmentajanvaihdoksesta ensimmäisenä uutisoi Travronden.