Dingo esiintyjäksi Kymi GP -jatkoille – "Tunnettua ja menevää musiikkia"

Kouvolan raviradan vuoden päätapahtuma Kymi Grand Prix -viikonloppu ajetaan tänä vuonna poikkeuksellisesti vasta 21.–22. elokuuta. Tapahtuman osalta järjestelyt ovat kuitenkin jo siinä mallissa, että lauantaina järjestettävien ravijatkojen pääesiintyjäksi on varmistunut suomalainen rockyhtye Dingo.”Haettiin esiintyjää, joka vetoaa kaiken ikäiseen kansaan. Dingolta löytyy tunnettua ja menevää musiikkia”, Kouvolan raviradan toiminnanjohtaja Antti Perttunen kertoo.Perjantain osalta suunnitelmat iltajuhlasta on vielä auki. Kymi GP -kutsuja aletaan julkistamaan hevosille kesän mittaan.”Seurataan Elitloppet ja kaikki Suomen muut isot kisat tarkalla syynillä”, Perttunen toteaa.