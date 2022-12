Ditchback Dice ansaitulle joulutauolle - bongaa ruuna televisiosta

Kilparadoilla hevosta ei enää tänä vuonna nähdä. Raimo ja Päivi Vähäsarjan elämän hevonen Ditchback Dice nappasi kauden aikana uskomattomat 14 voittoa. Nyt se huilaa muutaman viikon joulunpyhien ylitse, ja kausi 2023 avataan todennäköisesti 2. tammikuuta Oulusta.

"Kiitokset kaikille, jotka ovat myötäeläneet hevosen ja meidän matkassa", Raimo Vähäsarja kommentoi. "Tuorein kilpailu Seinäjoella osoitti, että hevonen on edelleen hienossa kunnossa. Juuri katsoin Isla J Braven tilastoja, ja se juoksi viisi ja puoli vuotta vähintään kerran kuukaudessa. Ditchback Dice saa vetää hetken henkeä, mutta olemme taas pian mukana kilvanajoissa."

Tiivis kilpailutahti sopii ruunalle valmentajan mukaan mainiosti. Terveysongelmia ei ole ollut, ja ahkera starttaaminen on ollut avain siihen, että myös menestystä on tullut.

"Ditchback Dicella on yksi salaisuus, joka tämän kaiken mahdollistaa. Se syö kuin hevonen", Vähäsarja nauraa. "Noppa on antanut meille todella paljon hienoja hetkiä, ja jos terveyttä piisaa, niin ei ole mitään syytä olla kilpailematta. Tosin suunnitelmissa ensi kaudella on vähentää hieman starttimäärää, ja yrittää useammin Toto75-lähdöissä, jos se vain niissä näyttää riittävän."

MTV3-kanavalla keskiviikkoisin kello 20.00 nähtävä Suomalainen Menestysresepti -reality vierailee viidennessä jaksossa Ditchback Dicen kotimaisemissa Kalajoella. Raimo, Päivi ja heidän tyttärensä Mari Palin ovat mukana ottelemassa finaalissa, johon on tiensä selvittänyt kuusi yritystä.

"Yli 100 hakijaa ohjelmassa oli, joten ollaan päästy jo pitkälle. Kun selvisin kaksi vuotta sitten 22. heinäkuuta saamastani aivoinfarktista, niin sanoin Marille, että nyt nostetaan ja uudistetaan säilykemarkkinat ihan uudelle tasolle ja samalla 2020-luvulle. Pienestä verstaasta on tulossa isompi juttu, ja sillä tiellä ollaan."

"Haluan vielä toivottaa kaikille ravi-ihmisille hyvää joulua, olemme saaneet paljon kannustusta hienon vuoden aikana", Vähäsarja päättää.

