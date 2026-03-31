Diva Ek tuo Finlandia-Ajoon italialaisväriä – "Tallimme paras hevonen tänä keväänä Pohjoismaiden valloitukseen"
Lauantaina Solvallassa Ruotsin kultafinaalin johtavan rinnalta ajalla 11,1a/2140 metriä voittanut Diva Ek on neljäs kutsuttu hevonen Finlandia-Ajoon. Vermossa Alessandro Gocciadoron valmennettava edustaa Italiaa.
"Finlandia-Ajo on ollut Diva Ekin suunnitelmissa jo jonkin aikaa", Gocciadoro kertoo Vermon julkaisemassa tiedotteessa.
"Se on tallimme paras hevonen tänä keväänä Pohjoismaiden valloitukseen. Elitloppet on myös suunnitelmissamme, joten Finlandia sopii siksikin hyvin kolme viikkoa aiemmin. Ellei muuten roosaa lippua ilmenisi, voitetaan Finlandia-Ajo sitten, niin siitä saa varmasti paikan Solvallaan."
7-vuotiaan tamman omistavat Antonio Nucera & Effebi SRL. Diva Ekia hoitaa suomalainen Anu Niskanen. Suomessa Diva Ek on vieraillut kerran aiemmin, kun kaksi vuotta sitten se voitti takarivistä Kymi GP -päivänä ajetun avoimen tammalähdön. Viime kesänä se joutui jäämään pois Kymi GP:stä.
Finlandia-Ajo juostaan Vermossa 10. toukokuuta 100 000 euron ensipalkinnolla.
Lähde: Vermon tiedote
Finlandia-Ajoon kutsutut hevoset
Combat Fighter, valmentaja Antti Ojanperä
High on Pepper, Katja Melkko
Massimo Hoist, Jukka Hakkarainen
Diva Ek, Alessandro Gocciadoro