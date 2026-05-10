Diva Ek voitti Finlandia-Ajon – Massimo Hoist paras suomalainen

Tämän vuoden Finlandia-Ajossa nähtiin odotetusti räväkkä kiihdytys. Parhaiten auton takaa irtosivat Need'em ja Mellby Knekt, joista jälkimmäinen eteni lopulta keulaan.Hanna Lepistön valmentama ja Tommi Kylliäisen ohjastama Diamond Truppo kiersi johtavan rinnalle. Tasaisen lähdön suosikkeihin lukeutunut Keep Asking sai paikan toisesta ulkoa, ja toinen suosikkeihin lukeutunut hevonen Gio Cash tarkkaili tilannetta parijonon hännillä edellään Diva Ek. Avauspuolikas mentiin 07,6-vauhtia.Takaa aloitettiin kirit toden teolla 600 metriä jäljellä. Keep Asking nousi kolmannelle. Myös suomalaistoivo Massimo Hoist hyökkäsi ulkoradoille, mutta ei ollut aivan parhaimmillaan. Neljännestä ulkoa iskenyt Diva Ek syöksyi heti kiriin lähdettyään pontevin potkuin kohti kärkeä.Maalisuoralla Alessandro Gocciadoron valmentamalla Diva Ekillä oli selvästi paras vauhti ja se liihotti ulkoratoja pitkin kärkeen. Voittoaika oli 10,2aly."Lähdettiin tosi kovaa. Sitten sain hyvän paikan. Viimeisessä kurvissa se lähti tulemaan tosi kovaa ulkoa, eikä lappujakaan vedetty", ohjastaja-valmentajan tytär Giulia Gocciadoro tulkkasi italialaisen isänsä kommentit Vermon voittajahaastattelussa.Alessandro Gocciadoro on tuttu vieras Suomessa. Hän on sijoittunut Finlandia-Ajossa neljä kertaa toiseksi, mutta nyt irtosi ensimmäinen ykkössija."Diva Ekiä on seurattu tosi tarkasti lähtöjen jälkeen. He uskovat hevoseen tosi vahvasti. Kohti Elitloppetia mennään. Sijoitan Diva Ekin aivan huipulle kaikista valmentamistani hevosista. Varsinkin tammoista se on yksi parhaista."Diva Ekin taustalla on suomalaisosaamista, sillä sen hoitaja on pitkään Gocciadorolla ja jo hänen isällään työskennellyt Anu Niskanen."Päätimme jo viime vuonna, että tulemme ajamaan Finlandia-Ajon. Kaikki oli laskettu niin, että pääsemme Elitloppetiin", Niskanen sanoi viitaten Elitloppet-kutsuun, jonka Finlandia-Ajon voittaja saa automaattisesti.Toiseksi ylsi Keep Asking, ja Gio Cash täydensi kärkikolmikon. Suomalaisista paras oli Massimo Hoist, joka sijoittui viidenneksi tuloksella 10,5aly."Ihan ok. Ei hevonen ollut huono, mutta pientä vaille hyvä", ohjastaja Hannu Torvinen summasi Massimo Hoistin suorituksen.Muista suomalaisista Diamond Truppo oli kahdeksas, Combat Fighter yhdeksäs ja Need'em kymmenes.