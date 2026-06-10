Divisioonafinaalivoittaja Giolitti Grif myytiin yllättävään ravimaahan

Vermon Finlandia-lauantaina keulasta kovalla 12,4a/2120 metriä tuloksella nousijadivisioonafinaalin voittanut Giolitti Grif oli viime lauantaina myynnissä Traveran nettihuutokaupassa. Hinta kohosi 360 000 kruunuun (noin 33 000 euroa), mutta omistaja-valmentaja Hanna Lepistö huusi hevosen sisään. Nyt 4-vuotias Giolitti Grif on kuitenkin myyty.”Sain sunnuntaina yhteydenoton Itävallasta, että siellä on hevosenomistaja, joka haluaa ostaa Giolitti Grifin”, Lepistö kertoo.Giolitti Grifin uusi omistaja on Klaus Dresel. Lähes 35 000 euroa ansainnut Giolitti Grif lähtee lähipäivinä matkaamaan kohti Itävallassa sijaitsevaa Gregor Krenmayrin valmennustallia.”Näin somessa kuvia heidän valmennuspaikoistaan, ja ne näyttivät tosi hienoilta. Tuo oli tietenkin hevosen kannalta tärkeää, että se varmasti pääsee hyvään paikkaan. Krenmayrin hevoset kilpailevat Itävallan lisäksi Saksassa”, Lepistö toteaa.Vaikka Giolitti Grif siirtyykin uusiin maisemiin, ei Lepistön talli ole tyhjenemään päin. Viime viikolla tallin kilpahevosarsenaalia saapuivat vahvistamaan huipputamma Ete Jetin 4-vuotias pikkuveli Greadly Jet sekä 5-vuotias Venome, jotka ovat Annamari Sipilän omistuksessa.”Ne treenaavat hyvin ja eiköhän kilpaileminen aloiteta kesän aikana. Greadly Jet on erityyppinen hevonen kuin Ete Jet, mutta hyvältä hevoselta se ohjiin tuntuu”, Lepistö sanoo.19 startistaan kuusi voittaneen Greadly Jetin voittosumma on reilut 38 000 euroa ja ennätys 12,8aly. Kahdesti urallaan voittaneella Venomella ansioita on lähes 23 000 euroa ja ennätys 15,0ake.