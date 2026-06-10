Giolitti Grif (7) voitti keulasta Finlandia-lauantaina Vermossa ravatun nousijadivisioonafinaalin. Santtu Raitala ohjasti.
Giolitti Grif (7) voitti keulasta Finlandia-lauantaina Vermossa ravatun nousijadivisioonafinaalin. Santtu Raitala ohjasti.Kuva: Laura Koskenniemi
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Divisioonafinaalivoittaja Giolitti Grif myytiin yllättävään ravimaahan

Vaikka Giolitti Grif siirtyy pois Hanna Lepistön tallista, on talli vahvistunut jo uusilla mielenkiintoisilla hevosilla.
Julkaistu
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Giolitti Grif
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