Kultadivisioonat poistuvat, lämminveristen tammaetu laajenee – divisioonajärjestelmän uudistukset ja ravikalenteri 2026 julkistettiin

Suomen Hippoksen hallitus vahvisti torstain 16.10. kokouksessaan ravikilpailukalenterin vuodelle 2026. Kalenteri käsittää 380 Toto-ravipäivää, joka on 21 vähemmän kuin kuluvana vuonna.

“Vaikka päivät vähenevät, suunnittelussa on pyritty turvaamaan riittävät toimintaedellytykset niin ammattilaisille kuin harrastajillekin. Haluan tässä yhteydessä kiittää niin kilpailuvaliokunnan jäseniä kuin raviratoja hyvästä ja vaativasta työstä kalenterin äärellä”, Suomen Hippoksen ravikilpailujohtaja Arto Hytönen sanoo Hippoksen tiedotteessa.

Maakuntaratojen tukihaku vuodelle 2026 aukesi maanantaina. Haettavan palkintotuen kokonaissumma on 18,2 miljoonaa euroa.

”Tämän toteutuessa ravien palkintotaso tulee pysymään kuluvan vuoden tasolla, mikä on monelle alan toimijalle varmasti helpottava tieto. Palkintotuen leikkaus, noin 439 000 euroa, saadaan katettua kilpailupäivien vähennyksen kautta. On kuitenkin muistettava, että lopulliset päätökset tukikokonaisuudesta tekee maa- ja metsätalousministeriö, kun eduskunta on hyväksynyt budjetin”, Hytönen jatkaa.

Talvikaudella kuusipäiväinen raviviikko

Ravipäivien vähennykset kohdennettiin talvikaudelle, kun hevosia kilpailee vähemmän kuin kesällä. Raviviikko on kuusipäiväinen marraskuun puolivälistä huhtikuun puoliväliin saakka. Tuona aikana raveja ei ajeta torstaisin. Mahdolliset päivien siirrot kelirikon ja pakkasen vuoksi pyritään kohdistamaan torstaille.

Kuluvan vuoden tapaan Suomessa ei kilpailla jouluaattona, joulupäivänä eikä lauantaina 30. ja sunnuntaina 31. toukokuuta, jolloin Ruotsissa ravataan Elitloppet-ravit.

Maa- ja metsätalousministeriön asettaman niin kutsutun Vidgrenin työryhmän raportin tavoitteiden mukaisesti Hippoksen hallitus on nimennyt kahdeksan päärataa, jotka kantavat pääsääntöisesti vastuun talvikauden kilpailutoiminnasta. Muut maakunta- ja kesäradat täydentävät kilpailutarjontaa alkukeväästä loppusyksyyn saakka. Pääratoja ovat Vermo, Turku, Tampere, Lahti, Jyväskylä, Kuopio, Seinäjoki ja Oulu.

Samassa yhteydessä maa jaettiin kuuteen alueeseen, joille laskettiin kilpailukysynnän kautta alueelliset ravipäivien määrät. Lopulliseen ratakohtaiseen jakaumaan vaikutti myös ratakohtainen talousnäkymä vuodelle 2026.

Divisioonajärjestelmä vuonna 2026

Divisioonajärjestelmään on tehty joitakin muutoksia vuodelle 2026.

Lämminveritammojen kilpailumahdollisuudet paranevat merkittävästi. Tammojen voittosummahyvitys laajentuu pronssi- ja haastajadivisioonaan.

Lisäksi tammoille järjestetään lauantaisin lähtöjä tammadivisioonan nimellä vaihtelevalla sarjamäärityksellä. Jotta sarjamäärityksiin saadaan riittävästi vaihtelua, niistä ei kerätä jatkossa pisteitä finaalikierrokselle osallistumista varten.

Lämminveritammojen lähdöt finaalipäivinä järjestetään aina vastaavalla palkinnolla kuin finaalit. Näihin lähtöihin hevoset karsitaan normaalin karsintapistejärjestelmän mukaisesti ja lähtöön ilmoitetaan ilmoittautumispäivän voittosummalla.