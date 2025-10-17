Kultadivisioonat poistuvat, lämminveristen tammaetu laajenee – divisioonajärjestelmän uudistukset ja ravikalenteri 2026 julkistettiin
Suomen Hippoksen hallitus vahvisti torstain 16.10. kokouksessaan ravikilpailukalenterin vuodelle 2026. Kalenteri käsittää 380 Toto-ravipäivää, joka on 21 vähemmän kuin kuluvana vuonna.
“Vaikka päivät vähenevät, suunnittelussa on pyritty turvaamaan riittävät toimintaedellytykset niin ammattilaisille kuin harrastajillekin. Haluan tässä yhteydessä kiittää niin kilpailuvaliokunnan jäseniä kuin raviratoja hyvästä ja vaativasta työstä kalenterin äärellä”, Suomen Hippoksen ravikilpailujohtaja Arto Hytönen sanoo Hippoksen tiedotteessa.
Maakuntaratojen tukihaku vuodelle 2026 aukesi maanantaina. Haettavan palkintotuen kokonaissumma on 18,2 miljoonaa euroa.
”Tämän toteutuessa ravien palkintotaso tulee pysymään kuluvan vuoden tasolla, mikä on monelle alan toimijalle varmasti helpottava tieto. Palkintotuen leikkaus, noin 439 000 euroa, saadaan katettua kilpailupäivien vähennyksen kautta. On kuitenkin muistettava, että lopulliset päätökset tukikokonaisuudesta tekee maa- ja metsätalousministeriö, kun eduskunta on hyväksynyt budjetin”, Hytönen jatkaa.
Talvikaudella kuusipäiväinen raviviikko
Ravipäivien vähennykset kohdennettiin talvikaudelle, kun hevosia kilpailee vähemmän kuin kesällä. Raviviikko on kuusipäiväinen marraskuun puolivälistä huhtikuun puoliväliin saakka. Tuona aikana raveja ei ajeta torstaisin. Mahdolliset päivien siirrot kelirikon ja pakkasen vuoksi pyritään kohdistamaan torstaille.
Kuluvan vuoden tapaan Suomessa ei kilpailla jouluaattona, joulupäivänä eikä lauantaina 30. ja sunnuntaina 31. toukokuuta, jolloin Ruotsissa ravataan Elitloppet-ravit.
Maa- ja metsätalousministeriön asettaman niin kutsutun Vidgrenin työryhmän raportin tavoitteiden mukaisesti Hippoksen hallitus on nimennyt kahdeksan päärataa, jotka kantavat pääsääntöisesti vastuun talvikauden kilpailutoiminnasta. Muut maakunta- ja kesäradat täydentävät kilpailutarjontaa alkukeväästä loppusyksyyn saakka. Pääratoja ovat Vermo, Turku, Tampere, Lahti, Jyväskylä, Kuopio, Seinäjoki ja Oulu.
Samassa yhteydessä maa jaettiin kuuteen alueeseen, joille laskettiin kilpailukysynnän kautta alueelliset ravipäivien määrät. Lopulliseen ratakohtaiseen jakaumaan vaikutti myös ratakohtainen talousnäkymä vuodelle 2026.
Divisioonajärjestelmä vuonna 2026
Divisioonajärjestelmään on tehty joitakin muutoksia vuodelle 2026.
Lämminveritammojen kilpailumahdollisuudet paranevat merkittävästi. Tammojen voittosummahyvitys laajentuu pronssi- ja haastajadivisioonaan.
Lisäksi tammoille järjestetään lauantaisin lähtöjä tammadivisioonan nimellä vaihtelevalla sarjamäärityksellä. Jotta sarjamäärityksiin saadaan riittävästi vaihtelua, niistä ei kerätä jatkossa pisteitä finaalikierrokselle osallistumista varten.
Lämminveritammojen lähdöt finaalipäivinä järjestetään aina vastaavalla palkinnolla kuin finaalit. Näihin lähtöihin hevoset karsitaan normaalin karsintapistejärjestelmän mukaisesti ja lähtöön ilmoitetaan ilmoittautumispäivän voittosummalla.
Lämminveristen divisioonat
Hopeadivisioona, tammat avoin ja oriit ja ruunat enintään 150 000 €
Pronssidivisioona, tammat enintään 150 000 €, oriit ja ruunat enintään 90 000 €
Haastajadivisioona, tammat enintään 90 000 €, oriit ja ruunat enintään 55 000 €
Nousijadivisioona, enintään 30 000 €
Kyvyt Esiin -divisioona, enintään 15 000 €
Lämminveristen kaikille divisioonille ajetaan finaali vuoden jokaisella viidellä finaalikierroksella.
Vuoden 2026 finaalikierrokset
I: Teivo 7.3.2026
II: Vermo 9.5.2026
III: Mikkeli 18.7.2026
IV: Kaustinen 3.10.2026
V: Kuopio 19.12.2026
Lämminveritammojen lähdöt finaalipäivän yhteydessä
I: Tasoitusajo 2100 m p 20 000 €, 20 m 65 000 €, pt 40 m
II: 15 hevosen ryhmäajo 2100 m, lähtöradat voittosummien mukaan 10 000 € – 35 000 €
III: Ryhmäajo 2100 m, enintään 45 000 €
IV: Tasoitusajo 2100 m p. 12 000 €, 20 m 35 000 €, 40 m 75 000 €
V: 15 hevosen ryhmäajo 2100 m, lähtöradat voittosummien mukaan 15 000 € – 60 000 €
Kultadivisioona poistuu, mutta avoimen tason lämminverisille järjestetään tarvittaessa lähtöjä lauantaisin. Lisäksi näille hevosille on tarjolla merkittävä määrä perinteisiä nimi- ja suurkilpailuja.
Kylmäveristenkin kultadivisioona poistuu
Suomenhevosten/kylmäveristen divisioonien rajoihin ei tule muutoksia vuodelle 2026.
Suomenhevosten / kylmäveristen divisioonat
Hopeadivisioona enintään 120 000 €
Pronssidivisioona enintään 60 000 €
Haastajadivisioona 30 000 €
Nousijadivisioona 15 000 €
Tammadivisioona 20 000 € / 35 000 € / 50 000 €
Karsintalähtöjä järjestetään vaihtelevilla sarjamäärityksillä ryhmä-, voltti- sekä tammalähtöinä ja tammahyvityksillä. Lähtöihin ovat karsinnassa etusijalla suomenhevoset. Finaalilähtöihin hevoset karsitaan divisioonalähdöistä kerättyjen pisteiden perusteella, ja niissä ei ole etusijaa.
Kultadivisioona poistuu, mutta avoimen tason hevosille järjestetään tarvittaessa lähtöjä lauantaisin. Lisäksi näille hevosille on tarjolla merkittävä määrä perinteisiä suur- ja nimikilpailuja sekä Kohti Kuninkuusraveja -lähtöjä. Kohti Kuninkuusraveja -lähtöjä järjestetään edelleen myös tammoille rajattuna.
Suomenhevosten/kylmäveristen finaalit
I: Pronssi vs Hopea, Haastaja vs Nousija, Tamma
II: Pronssi vs Hopea, Haastaja, Nousija
III: Hopea vs Pronssi, Haastaja vs Nousija, Tamma
IV: Hopea, Pronssi, Haastaja vs Nousija
V: Hopea vs Pronssi, Haastaja vs Nousija, Tamma
Divisioonakarsinnat tullaan järjestämään edelleen pääsääntöisesti lauantaisin. Yksittäisiä lähtöjä voidaan järjestää tarvittaessa myös maanantaisin ja keskiviikkoisin. Veikkauksen tekemä muutos keskiviikon pelitarjontaan ei vaikuta divisioonajärjestelmään.
Lähde: Suomen Hippoksen tiedote