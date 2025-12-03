Dominant Stride tavoittelee Vermosta jo neljättä peräkkäistä voittoa – "Ensimmäistä kertaa näin pitkällä kilpailureissulla"

Keskiviikkona Vermon Toto75-kierroksella jackpot-rahaa jaetaan lähes 32 000 euroa. Kierroksella useiden pelaajien tukipilarina toimii neljännessä kohteessa yli 70 prosentin pelikannatuksen kerännyt Dominant Stride.”Hevonen on nyt ensimmäistä kertaa näin pitkällä kilpailureissulla, mutta ainakin toistaiseksi matka on sujunut moitteetta. Dominant Stride on aika herkkä tapaus, joten sen kohdalla aina mietityttää kaikki pienetkin asiat. Viime startin jälkeen kotona kaikki on sujunut hyvin”, Eurajoelta Vermoon matkalla ollut valmentaja Milla Pitkänen ilmoittaa.Dominant Stride on kilpaillut urallaan 14 kertaa. Nyt syksyllä ketsuppipullo on auennut myös voittojen osalta, kun Vermoon Dominant Stride saapuu kolmen voiton putkessa. Tuukka Variksen ohjastettava starttaa lämminveristen 2120 metrin tasoitusajoon paalun nelosradalta.”Tuukkakin hiljattain sanoi, että hevonen on kehittynyt ihan uskomattoman paljon. Suunnitelmia Vermon lähtöä pidemmälle emme ole kuitenkaan tehneet. Ollaan tähänkin asti edetty ihan startti kerrallaan”, Pitkänen sanoo.Voltin nelosrata ei monestikaan ole nuorelle hevoselle kaikista helpoin lähtöpaikka. Dominant Striden kohdalla uskoa onnistumiseen kuitenkin nostaa se, ettei hevosella ole ainakaan toistaiseksi uralta ainuttakaan laukkamerkintää.”Se on toimiva hevonen. Jatketaan tismalleen samoilla varusteilla kuin aiemmin”, Pitkänen kertoo.