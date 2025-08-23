Don Fanucci Zet juoksi Maarianhaminan rataennätyksen – ”Tämä oli elämys myös minulle”

Maailmantähden ja Elitloppet-voittajan saapuminen Maarianhaminan lauantai-illan raveihin oli iso uutinen. Daniel Redén ajoi Don Fanucci Zetin sisäradalta johtopaikalle. Hard Livinin 9-vuotias poika paineli tasaisen reipasta koko matkan ja ravasi sateisissa olosuhteissa rataennätyksen 11,0a/1640. Quick Starin ennätys parani sekunnilla. Ykköspalkinto oli 1571 euroa.”Teen tämän kaiken urheilun vuoksi, siksi saavuimme tänne Don Fanuccin kanssa. On mahtavaa istua tämän hevosen takana myös kilpailussa. Ja ajaa täällä oli elämys myös minulle. En unohda tätä iltaa koskaan, nyt nautitaan tästä”, Redén sanoi ja kutsui kaikki katsojat myös voittajakuvaan.Don Fanucci Zet voitti Elitloppetin 2021. Tänä vuonna se oli kakkonen Go On Boyn jälkeen. Don Fanucci Zet voitti St Michelin viime vuonna ajalla 08,7a/1609.Daniel Redén ajoi Maarianhaminassa myös Nina Pettersson-Perklénin valmentamilla hevosilla. Hän ohjasti Borups Diamantin ykköseksi, Time For Me To Fly kakkoseksi ja Farmer’s Jolenen kolmanneksi..Don Fanucci Zet sähköisti Maarianhaminan lauantai-illan – "Mielessä kävi, että onko tämä joku pilapuhelu"