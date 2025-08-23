Ravit Maarianhamina
Don Fanucci Zet voitti Elitloppetin vuonna 2021.Kuva: Anu Leppänen
Don Fanucci Zet juoksi Maarianhaminan rataennätyksen – ”Tämä oli elämys myös minulle”

Elitloppet-voittaja Don Fanucci Zet valloitti Maarianhaminan ja juoksi uuden rataennätyksen 11,0a/1640.
