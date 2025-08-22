Don Fanucci Zet sähköisti Maarianhaminan lauantai-illan – "Mielessä kävi, että onko tämä joku pilapuhelu"
Ålandstravetin toimisto sai viime viikolla yllättävän puhelun.
Soittaja esittäytyi Daniel Redéniksi ja ilmoitti Don Fanucci Zetin tämän lauantain raveihin.
”Kollegani Fanny Paulson vastasi ja laittoi kaiuttimen päälle. Emme meinanneet uskoa puhelua todeksi. Mielessä kävi, että onko tämä joku pilapuhelu tai piilokamera”, Ålandstratetin toinen vt. toiminnanjohtajista Amanda Söderström aloittaa.
Ei ollut. Daniel Redén todella ilmoitti tuoreen Hugo Åbergs Memorialin voittajan ja kevään Elitloppet-kakkosen Don Fanucci Zetin Maarianhaminaan juoksemaan 1571 euron ykköspalkinnosta!
”Danielilla on paljon ystäviä Ahvenanmaalla. Hän haluaa tarjota heille tämän elämyksen”, Stall Zetin mediavastaava Anders Malmrot perusteli myöhemmin.
Kiinnostus Maarianhaminan ”tavallisia” lauantai-illan raveja kohtaan nousi samalla pilviin.
”Tämä on totta kai meille valtavan suurta. Raveistamme on kirjoitettu paljon sekä Ruotsissa, Suomessa että täällä Ahvenanmaalla. Toivomme totta kai runsaasti yleisöä paikalle ja varaudumme palvelemaan tavallista suurempaa yleisömäärää”, Söderström sanoo.
Quick Masterin vuodelta 2002 oleva rataennätys 12,0 on lauantaina suuressa vaarassa.
"Mutta ajaahan lähtö ensiksi pitää. Maarianhaminan rata on vähän omalaatuinen, ja kaikki radat eivät sovi kaikille hevosille", Amanda Söderström muistuttaa.
Maarianhaminan alkukausi on ollut vaikea. Ensimmäiset ravit jouduttiin perumaan hevospulan takia, ja toisiinkin hevosia piti soitella ahkerasti.
”Erityisesti ruotsalaisia hevosia ilmoitetaan uusien rajasääntöjen takia vähemmän kuin ennen. Toivottavasti tämä näkyvyys muistuttaa meistä ja tuo lisää hevosia 13.9. kauden päätösraveihin.”
Täksi lauantaiksi Maarianhaminaan matkaavat Suomesta Nina Pettersson-Perklén kahdeksalla, Harri Koivunen kolmella, Antti Veteläinen kahdella ja Mari Kyllönen yhdellä hevosella. Ravit alkavat kello 19.30.