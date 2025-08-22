Don Fanucci Zet sähköisti Maarianhaminan lauantai-illan – "Mielessä kävi, että onko tämä joku pilapuhelu"

”Erityisesti ruotsalaisia hevosia ilmoitetaan uusien rajasääntöjen takia vähemmän kuin ennen. Toivottavasti tämä näkyvyys muistuttaa meistä ja tuo lisää hevosia 13.9. kauden päätösraveihin.”

Täksi lauantaiksi Maarianhaminaan matkaavat Suomesta Nina Pettersson-Perklén kahdeksalla, Harri Koivunen kolmella, Antti Veteläinen kahdella ja Mari Kyllönen yhdellä hevosella. Ravit alkavat kello 19.30.