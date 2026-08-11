Don Fanucci Zet seitsemäntenä mukaan Kymi GP:hen

Kouvolassa lauantaina 22. elokuuta ajettavan Kymi Grand Prix’n osallistujalista alkaa hahmottua. Tiistaina Kouvolan raviradan toiminnanjohtaja Antti Perttunen julkisti TotoTV:n asiantuntijalähetyksen alkajaisiksi, että Daniel Redénin tallista Kymi GP:ssä kilpailee Don Fanucci Zet.

10-vuotias ori on kilpaillut kuluneen kauden aikana seitsemän kertaa, joista viisi on päättynyt voittoon. Viimeisin ykkössijoista tuli viime lauantaina Östersundissa ajetusta Jämtlands Stora Prista, kun Örjan Kihlströmin ohjastettava hallinnoi keulasta tuloksella 10,9a/2140 metriä.

Don Fanucci Zetin omistaa ja on kasvattanut Stall Zet. Urallaan yli 25 miljoonaa kruunua ansainneen oriin ennätys on keväällä Elitloppetin finaalista juostu 07,6aly.

Daniel Redén on aikaisemminkin vieraillut Kouvolassa, mutta valmentajana Kymi GP -voitto häneltä vielä puuttuu. Vuonna 2013 Redénin ohjastama ja valmentama Hard Livin sijoittui tiukan voittokamppailun jälkeen toiseksi Womanizer S:n jälkeen. Nyt hän tavoittelee voittoa Hard Livinin eniten ansainneella jälkeläisellä.

Loput kolme Kymi GP -kutsua julkistetaan loppuviikon aikana. 85 000 euron ensipalkinnolla ajettavan suurkilpailun lähtöradat arvotaan maanantaina kello 12 Kouvolan raviradan järjestämässä live-lähetyksessä.

Lähde: Kouvolan ravirata