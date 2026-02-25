Dorea Frido siirtyy keväällä siitokseen – "Muutama startti enää ajetaan"

Markku Niemisen valmennuksesta läpi uransa kilpailleen Dorea Fridon kilpaura lähenee loppuaan, kun nyt 7-vuotiaaksi kääntynyt tamma on keväällä tarkoitus siirtää siitokseen.”Muutama startti enää ajetaan, kunnes se jää odottelemaan astuttamista. Iän puolesta aika astuttamiselle on varmasti ihan hyvä, ja mukava kilpaurahan sillä on jo takana”, omistaja-kasvattaja Trading-Steiner Oy:n takaa Henri Steiner kertoo.Muscle Hillin tyttärelle orivalintaa Steinerit ovat harkinneet tarkoin.”Calgary Games on todennäköisin vaihtoehto. Dorea Fridon emästä Hulda Fridosta on jo yksi kolmevuotias calgarygameslainen, joka treenaa Markun mukaan kohtalaisesti. Ajateltiin, että se ori voisi sopia myös Dorealle hyvin. Calgary Gamesin kilpailleet jälkeläiset ovat vaikuttaneet aika juoksijoilta”, Steiner ajattelee.Dorea Frido on kilpaillut urallaan 76 starttia statistiikalla 15–5–8. Ansioita 10,9-aikaisella tammalla on radoilta lähes 150 000 euroa. Viime lauantaina se sijoittui Seinäjoella ajetussa pronssidivisioonakarsinnassa kakkoseksi.”Olemme hyvin tyytyväisiä sen kilpauraan. Tänä vuonna meille ei varsoja synny, mutta toivottavasti sitten ensi vuonna yksi”, Henri Steiner toteaa.