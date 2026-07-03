Double Strike jyräsi viimeisimmässä startissaan johtana rinnalta ohi keulassa juosseen Star Photon.
Double Strike jyräsi viimeisimmässä startissaan johtana rinnalta ohi keulassa juosseen Star Photon.Kuva: Laura Koskenniemi
Uutiset

Double Strikelta Suur-Hollola-ajo väliin – ”Nyt ei tähtien asennot olleet meille suotuisat"

Suur-Hollola-ajo oli Double Striken kauden päätavoite.
Julkaistu
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Suur-Hollola-ajo
Joni-Petteri Irri
Double Strike
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