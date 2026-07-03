Double Strikelta Suur-Hollola-ajo väliin – ”Nyt ei tähtien asennot olleet meille suotuisat"

Joni-Petteri Irrin valmentama Double Strike oli pitkään mukana Suur-Hollola-ajoon ilmoitettujen hevosten listalla, mutta maanantaina hevonen vedettiin listoilta pois hetki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.”Maanantaiaamuna hevosella ei ollut kaikki kunnossa, joten jouduttiin jättämään karsinnat väliin. Katsotaan milloin kautta päästään jatkamaan, kun olemme tehneet vähän jatkotutkimuksia”, Irri kertoo.Viimeisimmät starttinsa Double Strike voitti vakuuttavasti keulan rinnalta Vermossa. Nykyvireessään ruuna olisi terveenä pystynyt taistelemaan mahdollisessa Suur-Hollola-ajon finaalissa jopa kovimmista rahasijoista.”Tämmöistä tämä välillä on. Nyt ei tähtien asennot olleet meille suotuisat”, Irri toteaa.Perjantaina Joni-Petteri Irrin tallin raharuhtinas Callela Ikaros jatkaa kauttaan Lahdessa. Sen osalta Suur-Hollola-ajo jää väliin, kun hevosta ei varsavuosina ole maksettu kilpailuun.”Se oli Forssan starttiin kipeä. Joudutaan tänään ajamaan hevosella vielä kengät jalassa, kun taannoin kaviopaise kiusasi. Tampereen taukostarttiin olin aika maltillinen, mutta tuolloin hevonen voitti. Jospa se olisi nytkin tauolta samanlainen”, Irri kommentoi.