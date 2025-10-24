Double Trouble E P rattaillaan Jarmo Saarela.
Double Trouble E P on juossut urallaan 124 starttia, joista 31 on päättynyt voittoon.Kuva: Mia Mäki-Maunus
Uutiset

Double Trouble E P hakee uutta uskoa naapurin tontilta – ”Mukava ja mielenkiintoinen hevonen”

10-vuotias ruuna on kilpaillut kaikki Suomen-uran startit Petteri Joen valmennuksesta käsin.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Double Trouble E P
petteri joki

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi