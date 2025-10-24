Double Trouble E P hakee uutta uskoa naapurin tontilta – ”Mukava ja mielenkiintoinen hevonen”

Keväällä 2022 Suomeen hankittu Double Trouble E P on värittänyt pohjoisen alueen lähtöjä torniolaisen Petteri Joen tallista käsin. Urallaan yli 110 000 euroa tienannut ruuna vaihtoi tovi sitten omistajaa ja siirtyi Pia Yrjänheikin nimiin.Fyysisesti muuttomatka ei ollut kovinkaan pitkä, sillä uusi kotitalli sijaitsee vain muutaman sadan metrin päässä edellisestä majapaikasta.”Ei se ole tässä pitkään ollut, reilun viikon verran”, Yrjänheikki aloittaa.”Ollaan tuttavia Peten ja Marin (Joki) kanssa, ja he kyselivät kiinnostusta tämän hevosen suhteen. Kyllähän sitä toki löytyi.”Tanskalaissyntyisen punarautiaan uusi valmentaja on Yrjänheikin puoliso Mika Alamäki.”Se tulee tosiaan Mikan valmennuslistalle. Jos kaikki menee suunnitellusti, niin tarkoitus on ajaa talvella kilpaa. Ihan harrastepohjalta tätä hommaa tehdään, ja tallissa on nyt kolme varttuneempaa hevosta, joista nuorin on yhdeksän vuotta ja vanhin yksitoista”, Yrjänheikki kertoo.”Vähän aikaa siinä meni, ennen kuin ’Tomppa’ tottui uuteen paikkaan. Kevyitä lenkkejä on ajettu, ja toivottavasti sen kanssa päästään vielä kokemaan ilon hetkiä. Kyseessä on mukava ja mielenkiintoinen hevonen.”