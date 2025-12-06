Dozen Of Oysters juhlisti lauantaita Vincennesin kakkossijalla – "Aivan loistava esitys"

Dozen Of Oysters juoksi Prix d'Hautefort -lähdössä, joka ajettiin autolähetyksellä 2100 metrin matkalla. Gabriele Gelormini otti eturivin uloimmalta lähtöradalta alun maltilla, mutta valjakko jäi kiertämään kolmatta rataa. Se pääsi toisella radalla vasta loppukaarteessa ja punnersi vahvasti 14 750 euron arvoiselle kakkossijalle.Nicolas Baziren Iron du Gers eteni 26 550 euron voittoon ajalla 11,3a/2100. Ykkönen oli Love Youn pojan kolmas peräkkäinen. Dozen Of Oysters hävisi kymmenyksen. Timo Nurmoksen Gaylord Am oli kuudes. Dozen Of Oysters on juossut kahdessa Ranskan startissa yhteensä 20 190 euroa."Dozen Of Oysters teki oikein hyvän juoksun jo viimeksi ja sijoittui neljänneksi, tänään esitys oli loistava. Hevonen ei pääsyt missään vaiheessa juoksemaan sisärataa. Se tuli tosi hyvin loppuun. Dozen Of Oystersin seuraava startti on varmaan jouluna", Antti Ojanperä kertoi."Goodwin Zet kilpailee tiistaina montélähdössä. Kenzo Benois jouduttiin vetämään pois lähtölistoilta, se on räkäinen. Emme aja myöskään Main Stagella. Se sai lääkekuurin. Harmittaa, sillä Main Stage tuntui hiitissä tosi hyvältä."