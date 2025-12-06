Ravit Pariisissa
Dozen Of Oysters.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Dozen Of Oysters juhlisti lauantaita Vincennesin kakkossijalla – "Aivan loistava esitys"

Antti Ojanperän valmentama ja Seafood Stablen omistama Dozen Of Oysters ravasi arvokkaan kakkossijan lauantaina Vincennesissä.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Vincennes
Antti Ojanperä
Gabriele Gelormini
Dozen Of Oysters

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi