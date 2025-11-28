Dundee As siirtyi Suomeen Hanna Lepistön valmennukseen – "Tarkoitus kilpailla ensi lauantaina Tampereella"

Viimeksi Käpylä GP:ssä suosikkina startannut Dundee As on siirtynyt Alessandro Gocciadorolta Hanna Lepistön valmennukseen Suomeen. Suoraan Vermosta Dundee As ei silti Lepistön talliin jäänyt.”Alun perin oli tarkoitus ajaa yksi pitkä matka Ruotsissa, mutta se tulikin nyt Suomeen. Tarkoitus on kilpailla heti ensi lauantaina Tampereella. Toivottavasti sieltä saataisiin paikka Vermon finaaleihin”, omistajaporukasta Petri Hedman taustoittaa.Yli 250 000 euroa urallaan ansainneen Dundee Asin kohdalla isommat tavoitteet ovat Hedmanin mukaan ensi kesässä. Talven aikana oria nähdään kilpailemassa mahdollisesti Suomen sekä Ruotsin puolella.”Toivottavasti nyt päästään ajamaan nuo pari hyvää lähtöä joulukuun aikana Suomessa, mutta katsotaan sitten tammikuussa tilannetta uudestaan. Dundee Asin ympärille kasataan omistajakimppaa. Nyt se tuotiin Suomeen myös sen vuoksi, että saamme hevosen samalla siirrettyä Suomen rekisteriin”, Hedman kertoo.