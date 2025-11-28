Dundee As, Alessandro Gocciadoro
Dundee As kilpaili aiemmin Alessandro Gocciadoron valmennuksesta.Kuva: Anu Leppänen
Dundee As siirtyi Suomeen Hanna Lepistön valmennukseen – "Tarkoitus kilpailla ensi lauantaina Tampereella"

Petri Hedman kertoo, että Dundee Asin ympärille kasataan omistajakimppa.
Petri Hedman
Dundee As

