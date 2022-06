Edellisestä voitosta liki 2,5 vuotta - ”Sovittiin ennen lähtöä, että tällä kerralla muutetaan taktiikkaa”

Neljänkymmenen metrin takamatkalta startannut Sheikki lähti aikaisessa vaiheessa reissuun ja siirtyi keulille, kun matkaa oli jäljellä puoli kierrosta. Tämän jälkeen 12-vuotiaalla Liisingin pojalla ei ollut hädän päivää. Toiseksi kiri viimeisen takasuoran laukkansa mallikkaasti paikannut Uljas Suomalainen, joka niin ikään ansaitsee täydet pisteet suorituksestaan.

”Arton (Hammar) kanssa sovittiin ennen lähtöä, että tällä kerralla muutetaan taktiikkaa ja lähdetään ajoissa eteenpäin”, valmentaja Matti Lautamäki kertoi ja oli syystäkin tyytyväinen suojattinsa esitykseen.

Edellinen ykkössija oli peräisin helmikuulta 2020, jolloin Sheikki pesi Toto75-lähdössä muiden muassa Evartin ja Polaran, ensimmäinen palkinto oli mojovat 20 000 euroa. ”Viime kunkkarien jälkeen se sairastui virustautiin ja oli pitkään alamaissa, mutta nyt oriin terveystilanne on hyvä”, Lautamäki jatkoi. ”Kesäaikaan allergia haittaa jonkin verran, mutta sen kanssa tullaan kuitenkin toimeen. Seuraavaksi olisi tarkoitus ilmoittautua Killerin Kimaraan, joka ajetaan ensi viikon lauantaina.”

Kotiradan Olli Koivunen ajoi Toto5-päätöksessä yllätysvoiton, kun He Is Felix spurttasi kalkkiviivoilla jättisuosikki Credit To Loven ohitse. Lisäksi Meet Me In Shade ja Fortunewheelgarden kasvattivat Koivusen voittotiliä.

