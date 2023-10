Eduskunnan hevosystävien yllätysaloite: varsojen rekisteröinti ilmaiseksi

Eduskunnan Hevosystävien Seura on tähän asti toiminut lähinnä kulisseissa jakaen päättäjille tietoa hevostaloudesta. Nyt se ryhtyi konkreettisiin toimiin hevoskasvatuksen edistämiseksi. 27.10. seura tiedotti jättäneensä Ruokavirastolle ehdotuksen varsojen rekisteröintimaksujen poistamisesta vuodelta 2024.

”Hevoskasvattajien kustannukset ovat nousseet nopeasti esimerkiksi energiakriisin ja inflaation myötä. Tämä on johtanut varsamäärien romahtamiseen. Esimerkiksi suomenhevosten varsamäärä näyttää tippuvan reilusti alle tuhannen varsan. Tuhannen vuosittain syntyneen varsan rajaa on pidetty kriittisenä rodun säilymisen kannalta. Eduskunnan hevosystävien seura pitää tärkeänä helpottaa kasvattajien kustannuksia erittäin vaikeassa kustannustilanteessa”, kansanedustaja ja Eduskunnan Hevosystävien Seuran puheenjohtaja Hilkka Kemppi perustelee aloitetta Suomen Hippoksen tiedotteessa.

Suomen Hippos vastaa Ruokaviraston valtuuttamana varsojen tunnistamisesta ja hevospassien myöntämisestä yhteistyössä alueellisten hevosjalostusliittojen kanssa. Ruokavirasto on kuitenkin tunnistamisesta ja hevospassien myöntämisestä vastaava toimivaltainen viranomainen, joten viranomaistehtäviin liittyvät laskutukset kulkevat Ruokaviraston kautta.

”Suomalaisen hevostalouden kivijalka on kotimainen hevoskasvatus. Hevoskasvatuksen tärkeä tehtävä on paitsi tuottaa käyttötarkoitukseensa sopivia hevosia myös ylläpitää hevostaitoja ja siirtää niitä sukupolvilta toiselle. Hevosala on suhdanneherkkä ala, joten talouden taantuma näkyy myös kasvatuksen määrän vähenemisessä viimeisten vuosien aikana. Varsan rekisteröinti on tuntuva kustannus erityisesti hevosten kasvattajille. Kasvattajien vapauttaminen rekisteröintimaksuista vuoden 2024 osalta olisi tärkeä kädenojennus alan suuntaan sekä tuki tärkeän työn jatkamiselle”, Kemppi päättää.

Lähde: Suomen Hippoksen tiedote