Eduskunnan myöntämä joululahjaraha jaetaan palkintoina kesäradoilla – kylmäverisarjat rajautuvat vain suomenhevosille
Suomen Hippos tiedotti tiistaina, että lisäpalkintotuki jaetaan kesäradoille. Päätöksen myötä yli neljänkymmenen kesäravipäivän kylmäverisarjat rajataan vain suomenhevosille ja niissä maksetaan normaalia korkeammat palkinnot.
Tiedotteessa kerrotaan, että kesäradat saavat itse päättää suomenhevossarjojen määrän ja sarjamääritykset sekä ylimääräisen palkintotuen kohdistamisen ykköspalkintoihin. Jokaisessa sarjassa, jossa käytetään joululahjarahaa tulee aina palkita kahdeksan hyväksytyn suorituksen tehnyttä hevosta riippumatta lähdön osallistujamäärästä.
Lisäksi lähdöissä, joiden ykköspalkinto on alle 1 200 euroa, tulee aina käyttää normaalia loivempaa palkintokaaviota, jossa toiseksi sijoittunut saa 70 %, kolmanneksi sijoittunut 50 %, neljänneksi sijoittunut 30 %, viidenneksi sijoittunut 25 % ja seuraavat 15 % ykköspalkinnosta. Radat voivat halutessaan käyttää loivempaa palkintokaaviota myös muissa lähdöissä.
“Kesäravit tarjoavat monipuolisia kilpailumahdollisuuksia monen tasoisille suomenhevosille ympäri Suomen. Sitä kautta lisäpalkintotuen kohdentamisen kesäratojen sarjoihin toivotaan tukevan mahdollisimman laajasti suomenhevosten kilpailuttamista tulevana kesänä”, raviurheilujohtaja Arto Hytönen perustelee tiedotteessa.
Loivemmassa palkintokaaviossa esimerkiksi 1 000 € ykköspalkinnolla seuraavat palkinnot jakautuvat näin: 1 000 € – 700 € (70 %) – 500 € (50 %) – 300 € (30 %) – 250 € (25 %) – 150 € (15 %) – 150 € (15 %) – 150 € (15 %)
Lisäpalkintotuki ja kylmäveristen poisrajaaminen eivät koske lauantain T75-raveja eikä Härmän kansainvälistä juhannusperjantaita.
Lopulliset päätökset eduskunnan myöntämän suomenhevosen joululahjarahan kohdistamisesta tekee maa- ja metsätalousministeriö parhaillaan avoinna olevan kesäratojen palkintotukihaun yhteydessä.
Lähde: Hippoksen tiedote
Tiedotetta korjattu 10.3.2026 kello 9.35: Kahdeksan parasta palkitaan jokaisessa sarjassa, jossa käytetään joululahjarahaa.