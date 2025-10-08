Yllätysuutinen Pilvenmäeltä: Eeva Karvonen irtisanotaan

Pilvenmäen raviradan nettisivuilla olevassa tiedotteessa kerrotaan Forssan Seudun Hippos ry:n hallituksen päättäneen kokouksessaan tiistaina 7.10. irtisanoa Eeva Karvosen työsuhteen yhdistyksen toimitusjohtajana. Karvonen jatkaa Pilvenmäen raviradan toimitusjohtajan tehtävässä irtisanomisajan loppuun, helmikuun 2026 alkuun saakka.

Vuoden 2026 tukipäätösten valmistuessa hallitus käy neuvottelut toimitusjohtajatehtävän tulevasta mallista ja mahdollisesta alueellisesta yhteistyöstä.

”Pilvenmäen ravipäivät vähenevät ensi vuonna kolmella ja kilpailukausi tiivistyy noin seitsemän kuukauden mittaiseksi. Eniten tällä toimenpiteellä varaudutaan mahdollisesti tuleviin tukileikkauksiin. Ratkaisu on tehty hyvässä yhteistyössä osapuolten kesken ja avoimin mielin jatkon osalta”, Forssan Seudun Hippos ry:n puheenjohtaja Menna Rantala kertoo tiedotteessa.

Lähde: Pilvenmäen raviradan tiedote