Eeva Karvonen Pilvenmäen toiminnanjohtajaksi

Eeva Karvonen aloittaa tehtävässään 1.3.2025. Hänen vastuunsa jakautuvat kahden radan kesken, sillä hän jatkaa Metsämäen toimitusjohtajana.

Eeva Karvonen on pitkän linjan hevosalan ammattilainen. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa Varsinais-Suomen Hevosjalostusliiton vs. toiminnanjohtajana, Suomen Hippoksessa yhteyskoordinaattorina ja jalostusvastaavana sekä Hevosopistolla hankepäällikkönä. Vuonna 2020 Karvonen aloitti Metsämäen raviradan toimitusjohtajana, jossa hän on keskittynyt kehittämään sekä ravitapahtumia että alueellista yhteistyötä. Nyt jaetun toiminnanjohtajan pestin myötä hän tuo laaja-alaisen kokemuksensa myös Pilvenmäen hyväksi.

"On kunnia saada mahdollisuus työskennellä kahden raviradan johdossa. Olemme jo aikaisemmin tehneet tiivistä yhteistyötä alueella ja nähneet mitä hyötyjä siitä voidaan saada. Minulla on vahva osaajien joukko tukena käytännön tekemisessä raviradoilla ja olen luottavainen, että saamme yhdessä rakennettua raviratojen tulevaisuutta kohti uutta", Karvonen kertoo.

Pilvenmäellä Karvonen seuraa tehtävässä Elina Hirvosta, joka toimi Pilvenmäen toiminnanjohtajana vuodesta 2016 saakka ja Teivon kanssa jaetussa toiminnanjohtajapestissä vuosina 2023–2025. Karvonen painottaa yhteistyön merkitystä niin paikallisella kuin alueellisella tasolla.

"Raviurheilu elää murrosvaihetta, ja toimintojen yhdistäminen antaa meille mahdollisuuden vahvistaa molempien ratojen toimintaa", Karvonen toteaa.

Forssan Seudun Hippos ry:n hallitus on tyytyväinen rekrytointiin ja näkee jaetun toiminnanjohtajuuden luovan uusia mahdollisuuksia kehittää Pilvenmäen toimintaa.

"Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme Eevan Pilvenmäen uudeksi toiminnanjohtajaksi. Hänen kokemuksensa ja osaamisensa tuovat valtavasti arvoa Pilvenmäelle. Yhteistyö hänen kanssaan on sujunut erinomaisesti jo aiemmin Metsämäen johtajana, ja odotamme innolla hänen panostaan myös Pilvenmäellä", Forssan Seudun Hippos ry:n hallituksen puheenjohtaja Menna Rantala kertoo.

Pilvenmäen ja Metsämäen toiminnan kehityksessä hyödynnetään myös Kavionjälki Oy:n tuomia mahdollisuuksia. Karvonen on myös Kavionjälki Oy:n toimitusjohtaja.

Forssan Seudun Hippos ry:n hallituksen puheenjohtaja Menna Rantala toteaa, että Kavionjälki Oy:n perustaminen on ollut merkittävä askel alueellisen yhteistyön tiivistämisessä.

"Kavionjälki Oy tarjoaa mahdollisuuden yhdistää ratojen resursseja ja tehostaa markkinointia ja myyntiä. Eevan rooli on keskeinen myös tässä yhteistyössä. Tämä tukee sekä Pilvenmäen että Metsämäen kehitystä", Rantala lisää.