Lumi-Ässä ja Champgne Love voittivat lähtönsä, ja Felix Orlando taisteli johtavan rinnalta Arctic Heat King -lähdössä rehdisti voitosta lähes maaliin saakka. Lauantain jälkeen kauden statistiikka on 29 starttia totosijoin 15-11-1. Samalla koko valmentajauran ansioissa paukahti miljoonan euron raja rikki."Alkoi tulla viestejä kotimatkalla tutuilta, että tällainen saavutus on tehty", Sorvisto hämmästeli. "Onhan se hienoa, että ollaan päästy Ylivieskan korkeudelta tuollaisiin lukemiin. Tallissa on ollut paljon tavallisia hevosia, eikä olla koko ajan päästy ajamaan isompia lähtöjä. Mukavalta tuntuu tottakai, että onnistumisia on tullut ja se huomioidaan.""Sunnuntaina jatkui arki ihan normaalisti treenilistan mukaan. Ollaan kuitenkin tiedostettu, ettei tällainen tahti jatku loputtomiin, ja osataan nauttia menestyksestä", Sorvisto lisäsi.. Ptolemaeus Bokon suoritus jäi keulapaikalta vajaaksi, joten sille tulee joka tapauksessa jonkinlainen tauko."Ptolemaeus Boko ei ravannut kurveihin sujuvasti. Ei hevonen muutenkaan tuolla tavalla pysähdy. Tallikaveri oli kuumeessa, mutta tämän sykkeet olivat hyvät viimeistelyssä, eikä ollut aihetta jättää hevosta pois. Eläinlääkäri tilataan hevoselle pikimmiten, sillä sairas se suurella todennäköisyydellä on."Mielenkiintoa lisää tuttujen nimien palaaminen pian tositoimiin."Lykke Li Hoss palaa talliin viikon sisällä. Minna Rampa on sitä kuntouttanut, ja kimpanvetäjä Viena Kaupin kautta on tullut positiivista viestiä. Kaikki on mennyt hyvin. Se on kävelly paljon ja hölkkää on ajettu. Joe Gamba Lunga aloittaa piakkoin, ja muutenkin tallissa on kehityskelpoisia hevosia muitakin", Sorvisto päätti..