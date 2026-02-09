Colibri Jet, Alessandro Gocciadoro
Italialaisori Colibri Jet valmentautui alku-uransa Alessandro Gocciadorolla.Kuva: Anu Leppänen
Eija Sorviston talli vahvistui 09,8-aikaisella Colibri Jetillä – "Sunnuntaina hölkkää ja maanantaina treenattiin kunnolla"

Colibri Jet on Powerparkin rataennätyshevonen.
