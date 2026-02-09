Eija Sorviston talli vahvistui 09,8-aikaisella Colibri Jetillä – "Sunnuntaina hölkkää ja maanantaina treenattiin kunnolla"

Eija Sorviston talli on kisannut läpi alkuvuoden huimassa vireessä, kun kaikissa kolmessatoista startissa hevoset ovat sijoittuneet kolmen parhaan joukkoon. Nyt ylivieskalaistalliin ovat siirtyneet Colibri Jet ja Piraia.”Ne tulivat lauantaina. Sunnuntaina ajoimme hölkkää ja tänään maanantaina treenattiin kunnolla. Asiallisilla sykkeillä menivät. Ajetaan nyt jonkin aikaa treeniä mäkitiellä ja katsotaan kuinka ne lähtevät meidän systeemillämme menemään”, Sorvisto kertoo.Molemmat hevosista valmentautuivat aiemmin Dimitri Hedmanin tallissa. Reilut 210 000 euroa urallaan ansainnut Colibri Jet ostettiin suomalaisomistukseen viime kesänä. Ennen sitä hevonen valmentautui Alessandro Gocciadorolla, jonka ohjastamana se juoksi kesällä 2024 Härmässä ennätyksensä 09,8aly. Ne ovat edelleen Powerparkin voimassa olevat rataennätyslukemat.Edellisen kerran Colibri Jet kilpaili lokakuun loppupuolella, mutta hevosen sen jälkeisestä ajasta Sorvistolla ei ole tarkempaa tietoa.”En monestikaan hirveästi kysele hevosten entisestä elämästä. Aloitetaan työt hevosen kanssa ihan puhtaalta pöydältä”, Sorvisto sanoo.Petri Lahti-Luopan ja Dimitri Hedmanin omistama Piraia (Brillantissime) on kilpaillut urallaan vasta 10 kertaa. Nyt 4-vuotiaan ruunan voittosumma on noin 4000 euroa.”Molemmat hevosista oli kiinnostavia ottaa valmennukseen. Piraia on nuori ja hyväsukuinen hevonen. Colibri Jetillä puolestaan on kovat meriitit jo ennestään, ja asiallisesti hevonen Suomessa jo viime vuonna meni”, Sorvisto ajattelee.Sorvisto myöntää hevosenomistajien huomioineen tallin viime viikkojen menestyskulun.”Treenipaikkoja kysellään aika aktiivisesti. Hirveästi en kuitenkaan ole pystynyt uusia ottamaan, kun muutamalle 2-vuotiaaksi kääntyneelle varsalle lupasin paikan jo viime syksynä”, hän päättää..Powerparkin rataennätyshevonen Colibri Jet ostettiin Suomeen – aloittaa jo Malja-ajossa