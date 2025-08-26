Juha Vidgren
Juha Vidgrén tunnetaan innokkaan urheilun ja hevosten ystävänä.Kuva: Jarno Unkuri
Uutiset

Einari Vidgrén Oy osti kriteriumvoittaja Lil Runnerin pikkuveljen – "Keväällä kävin koeajamassa sitä"

Lil Voice Inside miellytti jo koeajossa Matti Nisosta.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Matti Nisonen
Lil Voice Inside

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi