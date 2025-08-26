Einari Vidgrén Oy osti kriteriumvoittaja Lil Runnerin pikkuveljen – "Keväällä kävin koeajamassa sitä"

Runsas vuosi takaperin Vidgrénien veljekset hätkäyttivät ostettuaan Einari Vidgrén Oy:lle Antti Teivaiselta vielä tuolloin lupaavan varsan maineessa olleen Lil Runnerin, joka sittemmin voitti lämminveristen Kriteriumin. Elokuun alussa ajetuissa Oulun Kuninkuusraveissa kaupat laadittiin myös Lil Runnerin kaksi vuotta nuoremmasta pikkuveljestä Lil Voice Insidesta.”Muutaman päivän se on nyt ollut tallissa. Keväällä kävin koeajamassa sitä Antilla ja hänkin kyllä tykkäsi siitä silloin kovasti. Nyt kesän ajan varsa oli jonkun aikaa Ristimäen Jarkolla”, valmentaja Matti Nisonen kertoo.Brad De Veluwen 2-vuotiaan pojan kanssa ei tähdätä vielä tänä vuonna kilparadoille.”Nyt haetaan hyvää ja monipuolista talvikautta alle. Sitten suunnataan kohti 3-vuotislähtöjä”, Nisonen suunnittelee.