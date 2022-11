Eka kerta 17-vuotiaana - Tuukka Varis on nyt myös Toto75-voittaja!

Toto75-voiton ei pitänyt olla millään edes mahdollista, kun kärki veti hölkkää, ja Tuukka Variksen ajama Surprise Daisy matkasi 5. ulkoa. Sieltä valjakko iski 700 ennen maalia kiriin, ja 400 jäljellä 4. radalle. Tehtävä näytti vielä tuossa vaiheessa mahdottomalta, mutta Timo Hulkkosen valmennettava täräytti viimeiset 500 metriä 10,6-vauhtia.

"Uskomaton fiilis", Varis kommentoi. "Timon hevosten rattaille on aina hieno hypätä, ja lämmittelyssä Surprise Daisy tuntui mahtavalta. Hevonen oli äärimmäisen hyvän tuntuinen koko matkan jonossa. Päästeltiin vain eteenpäin ja hienosti Surprise Daisy tsemppasi maaliin."

Variksen kausi on ollut huikea, sillä nuoresta iästään huolimatta hän on jo murtautumassa ohjastajien eliittiin. Toki huipulle on vielä matkaa, mutta Toto75-voiton myötä nimi tulee varmasti yhä useampien huulille.

"Tämä voitto maistuu äärimmäisen hyvältä, kun viime viikot ovat olleet takkuamista, ja syksyn pimeässä on kierretty raveja", Varis iloitsi.

Lue lisää Killerin Kavioliiga-raveista maanantaina diginä ja keskiviikkona ilmestyvästä Hevosurheilusta.

Oletko jo tilaaja?