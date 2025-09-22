EL Indeed jäi pois Vermosta – tässä syy

Elina Laakkosen kasvattaman, omistaman ja valmentaman EL Indeedin oli määrä startata keskiviikkona Vermossa ravattavassa tammalähdössä. Maamme parhaimpiin lämminveritammoihin lukeutuva 8-vuotias on kuitenkin jäänyt kisasta pois.Laakkonen kertoo, että poisjäännin taustalla on sairastuminen.”Tähystettiin hevonen, ja sanomista löytyi, niin ei ajeta kipeänä kilpaa”, Laakkonen sanoo.Tamman kauden jatkuminen on vielä epävarmaa. Toistaiseksi se on kilpaillut tänä vuonna 16 kertaa totosijoin 5–1–2 ja tienannut 55 800 euroa. Koko uran ansiot ovat kohonneet jo 240 200 euroon.”Talvi on ollut yleensä EL Indeedille parasta aikaa”, Laakkonen muistuttaa.