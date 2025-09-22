EL Indeed vei elokuussa Tammavaltikan kokonaiskilpailun Hannu Torvisen ajamana.
EL Indeed vei elokuussa Tammavaltikan kokonaiskilpailun Hannu Torvisen ajamana.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

EL Indeed jäi pois Vermosta – tässä syy

EL Indeedin kauden jatkuminen on vielä epävarmaa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
EL Indeed
Elina Laakkonen

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi